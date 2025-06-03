快訊／台股收盤大漲124.22點　台積電漲4元至950

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲124.22點，以21126.93點作收，漲幅0.59％，成交量3502.79億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲123.99點開出，指數開高走高，盤中最高達21303.21點，最低21110.63點，終場收在21126.93點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲4元來到950元，漲幅0.42％；鴻海（2317）下跌1元至151.5元；聯發科（2454）上漲15元至1275元；廣達（2382）上漲4元來到275元；長榮（2603）上漲5.5元至252.5元。
今天漲幅前5名個股為澤米（6742）上漲5元，漲幅10％；全福生技（6885）上漲2.3元，漲幅9.98％；鴻碩（3092）上漲1.9元，漲幅9.97％；陞泰（8072）上漲4.5元，漲幅9.8％；達興材料（5234）上漲20.5元，漲幅9.79％。
跌幅前5名個股則為長華*（8070）下跌2.9元，跌幅6.25％；大成鋼（2027）下跌2.2元，跌幅5.84％；虹揚-KY（6573）下跌0.65元，跌幅5.53％；ABC-KY（6598）下跌1.2元，跌幅5.24％；上緯投控（3708）下跌4.5元，跌幅5.05％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|澤米（6742）
|55.0
|▲5.0
|▲10.0％
|全福生技（6885）
|25.35
|▲2.3
|▲9.98％
|鴻碩（3092）
|20.95
|▲1.9
|▲9.97％
|陞泰（8072）
|50.4
|▲4.5
|▲9.8％
|達興材料（5234）
|230.0
|▲20.5
|▲9.79％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|長華*（8070）
|43.5
|▼2.9
|▼6.25％
|大成鋼（2027）
|35.5
|▼2.2
|▼5.84％
|虹揚-KY（6573）
|11.1
|▼0.65
|▼5.53％
|ABC-KY（6598）
|21.7
|▼1.2
|▼5.24％
|上緯投控（3708）
|84.6
|▼4.5
|▼5.05％
資料來源：證交所
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