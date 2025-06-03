快訊／台股收盤大漲124.22點　台積電漲4元至950

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（3日）開高走高，加權指數終場大漲124.22點，以21126.93點作收，漲幅0.59％，成交量3502.79億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲123.99點開出，指數開高走高，盤中最高達21303.21點，最低21110.63點，終場收在21126.93點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲4元來到950元，漲幅0.42％；鴻海（2317）下跌1元至151.5元；聯發科（2454）上漲15元至1275元；廣達（2382）上漲4元來到275元；長榮（2603）上漲5.5元至252.5元。

今天漲幅前5名個股為澤米（6742）上漲5元，漲幅10％；全福生技（6885）上漲2.3元，漲幅9.98％；鴻碩（3092）上漲1.9元，漲幅9.97％；陞泰（8072）上漲4.5元，漲幅9.8％；達興材料（5234）上漲20.5元，漲幅9.79％。

跌幅前5名個股則為長華*（8070）下跌2.9元，跌幅6.25％；大成鋼（2027）下跌2.2元，跌幅5.84％；虹揚-KY（6573）下跌0.65元，跌幅5.53％；ABC-KY（6598）下跌1.2元，跌幅5.24％；上緯投控（3708）下跌4.5元，跌幅5.05％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 澤米（6742） 55.0 ▲5.0 ▲10.0％ 全福生技（6885） 25.35 ▲2.3 ▲9.98％ 鴻碩（3092） 20.95 ▲1.9 ▲9.97％ 陞泰（8072） 50.4 ▲4.5 ▲9.8％ 達興材料（5234） 230.0 ▲20.5 ▲9.79％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 長華*（8070） 43.5 ▼2.9 ▼6.25％ 大成鋼（2027） 35.5 ▼2.2 ▼5.84％ 虹揚-KY（6573） 11.1 ▼0.65 ▼5.53％ ABC-KY（6598） 21.7 ▼1.2 ▼5.24％ 上緯投控（3708） 84.6 ▼4.5 ▼5.05％

資料來源：證交所