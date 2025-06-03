美國驗船協會中止為大陸企業貨櫃做驗證　但他國陸造貨櫃不受限

▲美國驗船協會主動需宣布中止為大陸企業貨櫃做檢驗與認證。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

大陸媒體今(3)日標註「重磅」，報導美國驗船協會(ABS)正式發布公告稱，依據中國相關法律法規，ABS無權為在中國註冊的公司貨櫃(櫃子)進行檢驗和認證服務，因此立即停止受理此類申請。該報導被誤認是ABS遭到中國抵制，對此ABS台灣辦事處高階指出，大陸企業的貨櫃原本就很少找中國以外的驗船機構驗證，外籍船公司在大陸建造的貨櫃，依然可以自由決定找誰驗證。

ABS公告指出，按照中國現行法規，外國檢驗認證機搆若未獲得中國政府的明確授權，不得在中國境內從事特定產品的法定檢驗認證業務。由於ABS不具備為中國註冊公司提供貨櫃檢驗認證的資質，ABS決定全面中止相關服務。ABS台灣高階指出，大陸這項政策主要是為了要求大陸企業的貨櫃都由中國船級社驗證，ABS以外的他國驗船機構同樣受限。

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驗船界高階指出，ABS與挪威船籍社(DNV)的全球業務量旗鼓相當，美國政府對大陸建造船舶引用301條款徵收額外港口費，鼓勵船隻懸掛美國旗，估計會讓登記在美國的船隻增加，提高ABS的業務量，但另一方面各國船東在大陸造的船很多是委託ABS驗證的，在美國抵制大陸建造船舶後，估計部分船舶會避免在大陸建造，讓ABS在大陸的業務量減少，一增一減的結果有待觀察。

業界指出，在貨櫃的驗證方面，法國驗船協會(BV)做最多。國際海運市場各國船東對於航行美國的船隻多數都會找ABS驗證，有利在美國港口進出，ABS的經驗與技術在國際上具有領先地位。