新光吳家兄弟搶三越！　吳東進態度大轉彎

▲吳東進想拿新光三越卻礙於日方不支持，轉向力挺么弟吳東昇。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

6月底，百貨龍頭新光三越即將改選董事，再度成為新光吳家角力戰場。本刊調查，原本積極爭取新光三越董座的吳家老大吳東進，日前態度180度大轉變，改為支持現任董座、么弟吳東昇續任。「由於老三（吳東亮）支持現任總經理吳昕陽取董座，藉此鞏固合併後的台新新光金經營權，老大（吳東進）為謀求最大利益，決定結盟老四（吳東昇）反擊老三。」吳家親友透露。一場百貨董座叔侄對決戲碼，也意外成為吳家兩兄弟爭奪台新新光金的前哨戰。

5月初，本刊獨家報導，吳東進因不滿么弟吳東昇在新新併案時未力挺他，因而有意自行角逐新光三越董座，「消息曝光後，日方向吳家攤牌，對於吳家近年屢屢爆出爭奪角力相當反感，因此極力爭取日方支持的老大，才決定改弦易轍，轉向支持老四。」知情人士透露。

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「老大雖多次寫信和日方爭取支持，甚至親自赴日說項，但他在外直接印名片，稱自己是新光三越創辦人，都引發日方不滿，再加上，老四擔任董座後，和日方溝通順暢，老大若強勢相爭，勝算不高，才因此轉向支持老四，謀求最大利益。」吳家親友指出。

年營收近千億元的百貨龍頭新光三越，近年屢因新光金經營權之爭遭波及，本刊調查，這次新光三越董座改選再度成為吳家角力戰場，「相比由老大支持的老四（吳東昇）續任新光三越董座，對老三而言，自然由吳東興家族第三代Richard（吳昕陽）接任較有利。」吳家親友解釋。

攤開新光金年報，由吳東進掌控的新光醫院是第一大股東，持股新光金近4％，第二大股東正是持股新光金逾3％的新光三越，「無論是老大或老三，誰能拿下新光三越，誰就有最大話語權，自然讓新光三越成為兵家必爭之地。」吳家親友進一步說明。

3月底，金管會以無附加條件火速通過新新併案，台新新光金預定7月24日啟動合併，時任金管會銀行局主祕王允中就曾公開指出，吳東亮是台新新光金最大單一自然人股東，前三大股東還有吳東進、吳東亮太太彭雪芬，「但很難精確說出誰具實質掌控力。」

由於吳家交叉持股情況複雜，即便是金管會也難以確認，究竟誰才是具實質控制力的第一大股東。「檯面上，老三看起來是最大股東，若將吳家交叉持股的上層公司算進來，老大、老四合計持股將會超越老三，老大會在新光三越董座爭奪戰退一步，結盟老四，就是為了保衛台新新光金最大股東的話語權。」吳家老臣表示。



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