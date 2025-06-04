是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落地點曝光」　期限到7月7日

▲114年1-2月期統一發票還有6人中獎沒兌領。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

114年1-2月期統一發票還有6名幸運兒未現身領獎，其中包括1張1000萬元大獎、2張200萬元特獎，以及3張雲端發票百萬獎。提醒民眾檢查手邊發票，最後領獎期限只到今年7月7日，盡早兌獎，以免逾期獎金充公。

1-2月期統一發票特別獎獎金1000萬元中獎號碼為95980685，特獎獎金200萬元中獎號碼為37166026。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而財政部賦稅署今指出，1-2月期統一發票還有1張特別獎、2張特獎、3張雲端發票100萬獎尚未兌領，其中獎地點、消費明細如下：

【統一發票1000萬元特別獎】

●台中市太平區永豐路300號（中油CPC加油站）

汽油，消費1000元

【統一發票200萬元特獎】

●桃園市桃園區中山路801號1樓（古早味大腸+蚵仔麵線）

食品，消費60元

●雲林縣崙背鄉信義路85號1樓（白巷子WHITE ALLEY）

飲品，消費45元

【雲端發票100萬元獎】

●台北市信義區（App Store）

消費180元

●台北市信義區忠孝東路4段555號14樓（foodpanda）

外送費23元

●台北市信義區忠孝東路4段555號14樓（foodpanda）

外送費11元

財政部提醒，114年1-2月期中獎發票兌領期限至今年7月7日，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

若中獎人使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

延伸閱讀

▸ 婚後第一次過年「被婆婆討16000紅包」 媳婦氣炸：才給金孫100

▸ 男友偷女友金飾變賣20萬 再帶她去旅遊！下場慘了

▸ 原始連結