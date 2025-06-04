廣達小金雞！　達明機器人今獲證交所通過上市案

▲達明機器人董事長何世池（右）及總經理陳尚昊合影。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

本周初次申請股票上市審議案接連登場，證交所上市審議委員會昨（3）日通過英特爾供應鏈散熱模組廠邁科（6831）（邁萪科技股份有限公司）申請案後，今（4）日審廣達（2382）集團旗下達明（4585）機器人，明（5）日再審議嘉澤（3533）轉投資15.74％的嘉雨思（6921），以及工控記憶體品牌暨模組大廠凌航（3135）。

以往輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所點名過的上市櫃公司機器人概念股，大多是零組件或組裝廠，廣達（2382）旗下的達明專做整機「協作機器人」（Cobot），被譽為「最純機器人」概念股。根據證交所資料，達明主要產品為工業用協作機器人，董事長為何世池，實收資本額9億元，2024年稅前純益1.06億元，EPS 1.04元，2025年第一季EPS 0.73元。

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凌航董事長為曾珍，主要產品為DRAM記憶體商品及快閃記憶體商品開發與買賣業務，實收資本額6.8億元，去年稅前純益1.7億元，EPS 2.37元。

嘉雨思科技董事長為朱德祥，主要產品為高速訊號傳輸介面的數位類比晶片設計、開發、生產、製造及銷售，實收資本額3億元，去年稅前純益2,285萬元，EPS 0.76元。