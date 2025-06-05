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售屋當心不肖仲介亂估價引反效果？專家教3原則辨識好房仲

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋推出「屋況+房價全保障」守護消費者權益，讓購售屋全程安心。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

自從央行發布第七波信用管制以來，限貸令尚未鬆綁，若有售屋計畫，除了房屋本身條件要足夠吸引人，更需要專業仲介把握時間、媒合適合的買方，才能守住房屋的優勢，以好價成交！但市面上的仲介百百種，如何辨別誰專業？誰能真正為屋主權益把關呢？永慶房屋客服中心資深經理陳繼先提供3原則，教民眾如何判斷房仲是否值得信賴。

「貨比三家」用資料完整度檢驗仲介專業

第一步：務必「貨比三家」了解房屋的市場行情，也能交叉比對仲介提供的資料，看誰的最完整、最誠實。陳繼先指出，專業的仲介會提供，與房屋同社區或周邊地區的實價登錄資料；資料的完整度也很重要，包含要註明房屋是公寓還是大樓、成交的總價與單價、屋況差異等。有了這些資料，屋主才能客觀認識市場行情，進而訂出適合的開價；若有房仲避重就輕，或僅憑感覺來估價，就要提高警覺，可能缺乏專業或有意誤導。

「警惕高估價」避免錯誤銷售策略

第二步：警惕高估價陷阱，售屋不是找估價越高的仲介越好。部分房仲為了爭取客戶的專任委託，會刻意對房屋估出不切實際的高價，讓屋主產生錯誤期待。由於房屋售價偏離市場行情，可能降低買方看屋意願，延宕屋主的售屋計劃；長期賣不掉後還可能說服屋主降價求售，甚至降得比市場行情更差。市面上也曾有過黑心仲介在取得專任約後，故意冷凍案件不行銷、不帶看，再聯手投機客說服屋主賤賣房屋，投機客以低價買進後簡易裝潢、墊高房價出售，賺「低買高賣」價差暴利，而黑心仲介則能賺兩次服務費，卻讓前一手屋主賣便宜、後一手買家買貴，承擔財務的損失。

「有效行銷房屋」加速成交機會

第三步：觀察仲介有無回報銷售進度，是否有合適的工具或管道，幫助房屋曝光，不只反映仲介對房屋的用心程度，也是提高購售屋效率的關鍵。專家提醒，好的仲介會積極為房屋行銷且回報，例如有幾組看屋、買方看屋後的回饋是什麼，屋主才能有依據調整售屋策略，加速成交。

永慶房屋「團隊聯賣」找1店享受全品牌銷售資源

「房產買賣動輒上千萬元，房仲的專業度、團隊力與消費者權益保障，對交易安全與成交價格至關重要！」陳繼先分享，永慶房屋有深厚的「團隊聯賣」文化，提供消費者找1店服務可享受逾200直營店的銷售資源；為保障客戶售屋權益，還有「誠實房價報告書」完整羅列周邊成交行情，以及區域的房價趨勢分析，無法人工挑選或修改，提供客觀衡量房價的標準，避免仲介人員憑感覺估價，導致錯誤的銷售策略。

此外，永慶房屋推出「屋況+房價全保障」承諾不炒房、不賺差價，保證揭露完整行情，如未落實，就房價差額與屋況部分最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費，為業界唯一「真房價保證」。針對屋況瑕疵、產權保證到價金履約保障，再提供「六大安心保障」確保屋況、產權與交易安全。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋提醒「貨比三家、警惕高估價、有效行銷房屋」是判斷房仲是否值得信賴的關鍵。

《永慶房仲網》打造最便利與高效的購售屋平台

有科技房仲美名的永慶房屋，更廣納第一線同仁回饋，結合總部逾300人數位團隊，持續優化《永慶房仲網》的找房功能。每一間銷售中房屋，都會清楚註明社區、屋齡、建物及土地坪數、附近生活機能等基本資料；還有「VR實境找房」讓用戶能身歷其境在線上瀏覽房屋細節，配備「AI導覽」與「AI煥裝」讓潛在買方能隨時獲得賞屋介紹、查看房屋重新裝修後的可能樣貌；若買方想進一步了解細節，網站上有一鍵預約賞屋、以及「線上問」直接聯繫銷售仲介，不用打電話就能輕鬆問房屋大小事，打造最便利、高效的找房平台。

若是屋主想即時掌握房屋銷售進度，永慶房屋還開發了「i特助」AI助手，在line群組就能查詢房屋目前在《永慶房仲網》上有多少瀏覽量、最近有幾組買方賞屋、周邊有哪些銷售中案件、近期的成交行情趨勢等，讓資訊的取得更輕鬆透明！

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲仲介百百種，如何辨別誰專業？永慶提供「售屋找房仲3原則」。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋齊全「團隊聯賣、最佳平台、消費者保障」售屋高效又安心。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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