2025年第一季全台預售屋交易熱區在中和！成交逾600戶

▲永慶盤點2025年第一季全台各行政區預售屋交易表現，交易量居冠的是新北市中和區，第一季累計成交638戶，相當於每天成交7戶。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團根據預售屋實價登錄交易資訊，彙整2025年第一季全台各行政區預售屋銷售情形，交易量居冠的是新北市中和區，第一季累計成交638戶，相當於每天成交7戶；而預售屋熱銷前十行政區中，則有6個行政區位在桃園市，是前十熱銷行政區中上榜最多的縣市。

中和第一季預售交易量居全台之冠！

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，受到房貸緊縮以及信用管制的影響，扭轉民眾對於房價上漲的預期，預售屋交易也受到衝擊，今年第一季預售交易量明顯減少許多，整體而言偏個案表現。第一季預售屋前十熱銷行政區中，新北市中和區累計成交638戶居冠，其中491筆交易資料同屬單一大型建案，該基地坐落捷運萬大樹林線捷運用地，未來交通發展可期，加上開發建商背景為知名品牌企業，單一建案第一季預售屋交易量就高於任何一個行政區，也讓中和區成為第一季預售屋最熱銷的行政區。

同樣位於新北市的三重區，第一季預售屋累計成交395戶，僅次於中和區，排名第二，房價平均每坪80.1萬元，也是榜單中單價最高的行政區。陳金萍補充，第一季三重區預售屋成交395戶，多數交易案例位在重陽橋周邊的仁義重劃區與忠孝橋、中興橋附近疏洪道的左岸、右岸重劃地區，往返台北市中心都相當便利，交通機能完善，加上鄰近舊市區，生活機能完備，購屋需求穩定，房價也獲得支撐。

▲桃園市因推動產業升級、軌道建設，帶來大量就業、通勤人口移入，挹注預售交易量能，2025第一季前十大預售交易熱區桃園就有六個行政區上榜。

桃園6行政區上榜交易最熱！這2區3字頭房價最親民

預售屋交易量前十名榜單中，桃園市就有6個行政區上榜。陳金萍指出，桃園市市政府近年積極推動產業升級，吸引企業廠辦、總部進駐，加上軌道建設持續推進，北北基桃生活圈成形，帶來大量就業、通勤人口移入，加上桃園重劃區開發面積廣大，住宅供給量大且選擇多元，房價與雙北市甚至新竹縣市相比，都更為實惠，比價效應下，吸引雙北及新竹地區有意購買新屋的民眾入主，讓桃園市成為第一季預售屋交易相對熱絡的縣市。

若從單價來觀察，桃園市的大園區與楊梅區預售屋3字頭房價最為親民，平均總價約1200萬元左右，陳金萍說明，目前大園區預售屋交易主要集中於客運園區周邊，與鄰近的青埔高鐵特區相比，房價相對實惠，加上未來有清大醫療園區、大園體育園區、大園智慧科技園區等重點建設的加持，區域房市發展可期，吸引不少小資或首購族群進駐。至於楊梅區，受惠於工業區產業聚落聚集、聯外交通便捷，加上房價相對周邊區域更具競爭力，屬於北台灣房價凹陷區，因此吸引不少雙北市、新竹通勤族目光，帶動預售屋交易量擠進前十名榜單。

▲2025年第一季預售屋前十熱銷行政區。