00929六月配息維持0.07元！70萬股民吃下定心丸：撐過低潮，期待填息續航

▲圖為月配高股息ETF六月除息一覽表。

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）六月配息維持每單位0.07元，讓不少股民吃下定心丸，期待未來有望回升至0.1元水準。值得留意的是，00929五月規模小幅增加，初步擺脫連月規模下滑的陰霾。

00929今年五月將單次配息從0.05元調升至0.07元，增幅達40%，為今年首度調高配息的高股息ETF，也因此市場高度關注六月能否維持此水準。結果揭曉，六月配息金額未縮水，仍維持0.07元，位居月配高股息ETF第三名，僅次於富邦臺灣優質高息（00730）及富邦特選高股息30（00900）。

以6月3日收盤價17.01元計算，單次配息率約0.41%，年化配息率約4.9%。此次除息日為6月18日，投資人須於6月17日前持有或買進，預計7月14日發放股息。

不少股民對此次配息抱持肯定態度，並期盼未來持續提升。部分投資人表示，「至少不再是0.05，要保持下去」、「維持0.07，還可以，接著就等成分股調整後的抬轎效應」、「苦日子撐過，接著活水（股息）陸續注入，期待配息回穩到0.11」。

也有股民認為，00929主打科技選股邏輯與月月配息，「對於不追求最高殖利率，但希望每月穩定現金流的投資人而言，仍是科技股中的分批布局選項」。

填息表現方面，截至今年5月底，00929自上市以來已除息23次，僅4次未能填息，最快填息紀錄僅2天。值得留意的是，00929規模在5月小幅增加2.1億元，暫時擺脫連月縮減壓力。隨著除權息旺季到來，預期在配息挹注下，未來00929仍有望進一步提升配息水準。