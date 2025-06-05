鴻海5月營收6157億元創同期高　Q2關注匯率

▲鴻海集團。（圖／資料照片）

文／中央社

鴻海今天下午公告5月自結合併營收新台幣6157.45億元，月減3.99%，較2024年同期成長11.92%，創歷年同期新高，主要受惠消費智能產品拉貨動能強勁，預估第2季營運顯著季增和年增，持續關注政經局勢及匯率變化。

鴻海指出，若以美元計價，5月營收表現高於4月。觀察4大產品出貨表現，鴻海分析，5月相較4月，消費智能產品雖受匯率影響，但拉貨動能強勁，顯著成長；雲端網路、電腦終端產品表現受到拉貨動能及匯率影響約略衰退，元件及其他產品呈現衰退。

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法人表示，鴻海5月消費智能產品拉貨強勁，主要是iPhone組裝代工出貨受中國市場6月18日線上購物節效應帶動。

若與去年同期相比，鴻海指出，雲端網路產品受惠AI雲端產品拉貨動能，強勁成長；元件及其他產品受惠拉貨動能增加，顯著成長，消費智能產品表現約略持平，電腦終端產品呈現衰退。

鴻海今年前5月自結合併營收2兆8992.84億元，較去年同期成長21.65%，寫歷史同期新猷，其中雲端網路、元件及其他產品、電腦終端產品較去年同期強勁成長，消費智能產品表現持平。

展望第2季，鴻海預估雲端網路產品保持成長，不過第2季仍是傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期。從目前能見度來看，預估第2季營運展望可顯著季增和年增，持續關注全球政經局勢及匯率變化影響。

鴻海在5月底股東會中評估，今年集團業績目標仍可顯著成長，預估整體營收可突破7兆元，較2024年6.8兆元增加；資通訊和AI已成為集團2大成長動能，未來電動車將成為第3大成長動能。