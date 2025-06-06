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美國大而美法案　童子賢妙喻：地球村最富裕大樓喊窮

▲▼和碩科技董事長童子賢出席民眾黨「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲和碩科技董事長童子賢。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

代工廠和碩今天召開股東常會，董事長童子賢受訪談到美國「大而美法案」，將美國比喻為「地球村最富裕的大樓」，政府這個「管理委員會」聲稱管理費不夠用，卻透過減稅來減收管理費，這種做法讓他感到訝異。

美國「大而美法案」已在眾議院通過，目前送往參議院審議，法案提供大規模減稅與開支刪減，是美國總統川普（Donald Trump）政策的核心。這項法案被特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）批評為「令人作嘔的可憎之物」。

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童子賢上午接受媒體採訪指出，美國仍是全球最富裕的國家，人口約3億4000萬人，為全球第3大，僅次於印度和中國；美國人均年收入8萬2200美元（約新台幣245萬元），約為德國的1.5倍，美國人口眾多且人均所得高，富裕程度非常驚人。

他說，如果以地球村形容，美國就是最富裕的大樓，「可是他們卻說大樓的管理費不夠用，大樓管理委員會透支」，現在的情形是大樓的住戶非常有錢，但管委會卻說管理費不夠用，要對地球村其他社區叫苦，「這讓我有一點訝異」。

童子賢分析，美國「大而美法案」在擴大某些支出的同時，又進行減稅，可能造成額外的赤字，因此馬斯克對相關政策表達反對。台灣不需要干預他國內政，就把它當作是參考。

童子賢強調，大家會產生一個錯覺，以為美國財政快垮掉，事實上2024年美國民間企業負債和私人負債處在健康正常的狀態，並未出現2008到2009年金融海嘯、2019年以後疫情時期的高風險狀態。美國這個國家還是非常富強，「至於說富跟強之後是不是很康樂，那我就不知道了。」

關鍵字： 和碩科技童子賢美「大而美法案」特斯拉馬斯克

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