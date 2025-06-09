中鼎196億鉅款難收回　小股東怒轟但不賣原因曝

▲老牌統包工程中鼎爆出美國BKRF煉油廠案，出現196億元應收帳款難回收的窘境，股東會董事長楊宗興親上火線面對小股東炮火。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣統包工程龍頭中鼎（9933）去年營收1,199億元，創成軍45年來新高，本該慶豐收，卻因子公司「中鼎美國」踩雷，196億元工程款恐難收回，5月28日的「閉門」股東會上，小股東怒吼不已，痛批資訊遭「屏蔽」，「公司螺絲鬆了」，甚至要求「下修董事酬勞1%懲戒」。

中鼎股東會照例在總部附近、中山北路七段沃田旅店召開，不同的是，以往大門敞開，今年記者通通被拒之門外，只能看主席台轉播。股東會9點準時開始，CTWANT記者立馬聽見門內不斷傳來叫囂聲，穿插著乒乒乓乓疑似拍桌聲，會議無法推進，不禁要為中鼎高層捏把冷汗。

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▲中鼎股東會相較往年敞開大門，今年記者一律被擋於門外，僅開放股東進場。（圖／CTWANT提供）

小股東的怒吼來自於子公司中鼎美國所承攬的BKRF柴油生質廠興建工程，早在半年前BKRF就終止合約，為何直到今年4月間BKRF母公司GCEH聲請重整，約196億元應收工程款恐收不回，中鼎卻拖到最後一刻才揭露訊息。

中鼎被視為台灣工程的模範生，它的實績遍及世界各地，更是8度蟬聯國際知名工程雜誌《ENR》評比的全球百大工程公司，是台灣唯一能達到此成就的業者。

這樁統包工程模範生踩雷事件，起於中鼎美國2021年5月與業主BKRF簽訂的煉油廠統包工程合約，因雙方對合約工作範圍與條款主張不同，BKRF暫停付款後，2022年7月中鼎遂組成台美律師專案小組處理，2024年10月BKRF終止合約，中鼎始終沒有揭露訊息。

直到今年4月16日BKRF母公司GCEH聲請破產，中鼎才在4月17日發布重訊，並於Q1財報提列損失約31億元，致使Q1每股純益為-1.52元。中鼎股價去年7月還來到55元以上，隨即一路下滑，今年4月發布重訊後爆量連吞4根跌停，從39元跌入25.65元，寫下2009年5月以來新低。記者6月4日截稿時，股價收在27.15元。

由於中鼎未即時揭露以及揭露完整，違反多項規定，對股東權益造成重大影響，遭證交所二度裁罰約100萬元。股東會上，小股東更是氣憤地輪番砲轟，有股東發現，往年詳細揭露各子公司營運狀況的厚厚一本年報，「今年可能因不想放中鼎美國，乾脆全部拿掉，厚度只剩下過去的1/3」，整本年報像被屏蔽般，也不見對中鼎美國BKRF工程案有任何說明。

「知恥近乎勇，196億是很大的數字，很痛心。公司的說法很多都是避重就輕。」「一連4天跌停，所有投資人都禁不起這個考驗。打消呆帳到底要提列多少年？」「我們股票套牢事小，這事件來看，很明顯就是公司管理體制爛掉了！」

股東砲火連連，有人建議下修1%董事酬勞做為懲戒，有人不滿發言受阻撂下狠話，「股東開會應像一家人，建議董事長應該認為這是家人吵鬧，不要讓股東會後去法院提告。」依據往年，中鼎股東會半小時即結束，今年整整開了2小時55分。

「這次中鼎暴雷事件，損失不少，我看短時間是解決不了。」一名持有80張中鼎股票的黃姓股東，會後向CTWANT記者吐露心情，他是中鼎子公司益鼎30年退休老員工，早年公司鼓勵員工認股，從股價10多元時開始買進，2013年退休時最多有140多張，股價一度來到60元，「朋友、同事手上股票更多，10多年來配息大概都2、3塊，當作退休收入還不錯。

▲一位中鼎退休的小股東表示，這次中鼎的損失是空前的大，從來沒有過。（圖／CTWANT提供）

他搖頭嘆，「（中鼎）這次損失是空前的大，從來沒有過」，「今年變成股票股利1塊、現金股利1塊。未來幾年股息發放，我看都沒那麼穩了。」「公司強調現金流無虞、手上在建工程充足，只代表公司不會倒，往後幾年都還有可能需要攤提。」

不過，中鼎不是第一次在海外出事，以前在馬來西亞、泰國也虧損過，花幾年時間攤提再賺回來，但都沒有這次嚴重。儘管中鼎在美國摔一大跤，這位老股東仍選擇以「不賣股」作為支持，也為自己的職涯留做紀念，「中鼎體質不錯，人才也多，是台灣最大統包工程公司，下面還有新鼎、崑鼎2家上櫃子公司在賺錢，財務不會太差。」

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