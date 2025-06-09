陶朱隱園85億元聯貸還款不順　銀行團債協準備3方向

▲信義區頂級豪宅「陶朱隱園」。（圖／記者賴志昶攝）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

台北市信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」銷售進度落後銀行團預期，加上興建方威京集團旗下亞太工商聯7年前簽下85億元聯貸案出現2個月還款繳息異常，銀行團成員已陸續展開後續債務協商準備措施，將從寬限期、利率調整與擔保品處分3大要項上進行討論。

「陶朱隱園」起造時的90.1億聯貸案，原由台新銀行主辦，完工後於2018年在中石化背書下轉由向安泰銀行、國際票券主辦聯貸85億元，原定還款期限3年，當時年息開價超過4.5%，業界估加計手續費、帳管費等多項費用，利率有5%以上水準，參貸行包括台灣中小企銀、上海商銀、台灣票券、農業金庫、高雄銀行等業者，平均承貸水位約在8至12億元左右，金額不低皆需呈報董事會獲准才行。

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不過由於建物落成後遭遇疫情，「陶朱隱園」開賣時間延後，銀行團成員透露「延期的大限也快到了」，各銀行近期董事會多陸續展開討論，若要再給寬緩空間，後續債務協商利息可能會衝破6%，雖然賣掉1戶幾乎就可以償還1家參貸行的借款，但銀行團還是要討論處分擔保品後如何依比例清償分配。

外傳中石化董事長陳瑞隆首肯，同意由聯貸銀行直接賣出手中擔保的陶朱隱園來償還債務，惟不具名的金融業者指出，接手處分等於要面對現實，當初陶朱隱園開價每坪逾500萬元，但周邊行情價僅約一半，未來若重新鑑價，會提高周邊行情參考權重，「拉下身段以後，較有利處分償債流程。」