金融機構阻詐！　13家拒自然人憑證線上開戶

▲銀行櫃台開戶示意圖（圖／翻攝自銀行官網）

記者巫彩蓮／台北報導

自然人憑證開戶成了詐團用來開戶的温床，為了防堵銀行端暫停受理用數位憑證開戶作業，超過13家金融機構公告不接受自然人憑證線上開戶的機制，未來想便利開戶更困難。

《ETtoday》盤點各銀行規範，目前包括土銀、兆豐銀行、一銀、合作金庫、北富銀、華南銀、台企銀、京城銀、王道銀、元大銀、玉山銀行、彰銀、中華郵政等13家金融機構，對於以自然人憑證作為線上開立數位帳戶的身分驗證方式喊停。

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金管會規定，數位帳戶依其開戶方式，可分成3大類：第一類（稱數一）是指全新客戶以自然人憑證線上開新戶，有銀行是增加視訊做更強驗證；第二類（稱數二）是既有客戶以原先存款帳戶或信用卡驗證開新戶，每月轉帳最高也可達20萬元；第三類（稱數三）是以其他銀行存款帳戶線上開戶，每月轉帳限5萬元，若搭配視訊，可提高到20萬元。

自然人憑證功能類似「數位版的國民身分證」，詐團以代辦貸款名義，騙取民眾自然人憑證、密碼及身分證影本等重要資料，再開設數位存款帳戶，從去年下半年開始，自然人憑證開立的數位帳戶，變成警示帳戶的愈來愈多，才讓民眾、銀行警覺到問題嚴重性。

為了避免自然人憑證開戶遭到詐團濫用，金管會已要求各銀行對於自然憑證開戶提出風險強化或自律管理方案，預計半年內完成驗證流程的調整。

