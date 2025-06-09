台電老董：2028無煤中火不可行　重啟核電廠也無法替代

▲台電董事長曾文生。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

立法院會3日決議完成「2028無煤中火」，台電董事長曾文生今（9）日反問「這是不是一個合理的要求？」他指出，台電從來沒有反對過中火無煤，但需要時間，提前前2028年達成中火無煤不可行，重啟核二、核三廠也無法替代。

曾文生接受「POP撞新聞」專訪時指出，核三廠兩部機組，一般來講概念上都是100萬瓩，核二、核三的4部機組都是一百萬瓩，但其實沒有完全的發電，大概只有95萬瓩，講簡單一點以現在來看的話，你如果全部要替代中火，就起碼需要核一、核二、核三，加起來400萬，還是不夠500萬的，「那核一我坦白講，真的是不要再討論。」

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曾文生也表示，台電已經在執行中火無煤計畫，2034年會把燃氣機組蓋好，達成中火無煤目標，現在1期的2部天然氣機組已在興建中，2期已通過環評，準備發包興建。

「大家想一想，就過去七、八年來，因為核電機組到期屆期，依照法律的規定陸續除役，其實台電這幾年來天天被講缺電。」曾文生指出，這8年來天天都在講缺電，我們五、六年的時間去減掉530萬瓩的機組，可是現在在3年內，在這個一天到晚講缺電的背景底下，「你告訴我說3年內我們要減掉500萬瓩的機組不會有問題，這個需要有個根據。」

曾文生呼籲各界回到科學的基礎上面去討論問題，「先前一直說台灣會缺電、會缺電，突然之間，3年內減掉500萬瓩的機組是不會缺電的，這個到底在什麼地方，我覺得是需要說明。」

他強調，台電從來沒有反對過中火無煤，但需要時間把它新的替代機組興建起來，曾文生說：「2028年、3年多的時間，要把四部新的機組全部蓋起來，再加上我現在有兩部機組正在蓋，這是不是一個合理的要求？我覺得這個是要討論的。」

曾文生表示，台中的發電量小於用電量，至2028年用電量還會成長，台灣最重要的科技廠也將投資台中，新投資案也會增加用電量，「中火無煤一直是台電持續在執行的目標」，但需要時間興建替代機組，若要在2028年把500萬瓩機組關掉是非常困難，從過去的經驗來看並無可行性。