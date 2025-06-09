AI需求伸向傳產　謝金河：台玻、台塑有機會

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

中國大陸經濟表現疲軟，傳統產業競爭白熱化，許多大型集團面臨獲利下滑，甚至虧損的命運，財信傳媒董事長謝金河觀察到，中國大陸經濟高度成長不再，面臨過剩產能競爭，讓許多企業啟動轉型，以「傳統產業的翻轉之路」為題撰文，點評台塑、台泥、台玻轉型現況，並認為台玻、台塑是在AI浪潮下有機會翻轉現況的公司。

以下為謝金河「傳統產業的翻轉之路」全文內容：

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中國產業內捲壓力，讓台灣很多產業虧損累累，每一家公司都在努力找出路，像王文淵領軍的台塑集團正思考全面轉型，不過企業規模太大，像大象般轉身需要時間。

2017年帶領台泥邁向轉型的張安平董事長，今年股東大會上，對於台泥在綠能轉型，在充電椿，電池，儲能的現況著墨不多，反而抱怨政府對越南水泥沒有課稅，台泥股價一下子跌到26.65元，這是台泥很少見到的低價。

前不久，海基會董事長吳豐山邀宴，我正巧坐在台玻董事長林伯豐旁邊，坐定不久，他舉杯敬酒，要我筆下留情。我也回敬他說：董事長多愛台灣一些，台玻會更好！我們雙方都笑笑面對。

其實台玻家大業大，底藴很深，台玻除了佔六成的平板玻璃，還有超過三成的電子級玻璃纖維布，在平板玻璃這一塊，台玻只能防守，但玻纖布這一塊，台玻相對有機會。

這三年Ai帶動伺服器的需求，加上800G交換器很熱，上游的銅箔基板及印刷電路板產業出現很大變化。

中國在低階市場價格形成殺戮，殺到見骨，但是最高階的高速，高頻CCL材料卻炙手可熱。過去這個市場被Rogers及Taconic壟斷，最高市佔逾80%，這兩年台光電突圍，今年首季Eps超過10元，台光電和台燿，聯茂，金居的差距也拉大，股價也出現很大的變化。

從銅箔基板再往上游看，辛苦很多年的富喬也翻身，台玻的玻纎布也是台光電供應鏈成員，如果把這一塊切出來，另一方面縮減在中國市場的虧損，台玻其實還有機會。台塑也是一樣，慢慢縮減大色貨的石化原料產品，化整為零朝電子材料及特用化學品轉型，台塑仍然會有機會。

不過這些大刀闊斧的改革，可能要授權更年輕的經營者來進行！產業在變，時代在變，能扭轉乾坤的是卓越的人才！

