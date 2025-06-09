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獨／陶朱隱園借款剩53億待還　銀行團4條件寬緩

▲▼陶朱隱園。（圖／記者湯興漢攝）

▲陶朱隱園。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

信義區豪宅「陶朱隱園」銷售期間爆出大筆聯貸繳款異常，債權銀行透露，亞太工商聯實際待償還6家銀行的資金已降至53.09億元，各銀行債務協商部位約落在3億元至22億元不等，由於過去7年來亞太工商聯還款繳息正常，欠款已從85億元降至53億元，銀行團提出4大要求，讓陶朱隱園聯貸案可以繼續往下走。

「威京小沈籌錢的能力其實很強。」銀行團主管指出，這筆貸款在約7年前簽定，當時借85億元，還到現在「只」欠53億多，若不是沈慶京因案受牽絆，還不致看到還款繳息異常的現象，因此銀行團開出的寬緩條件也有機會全數過關。

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據《ETtoday》掌握銀行團對陶朱隱園相關建案融資4大要求包括：

1、債協期間只有1年，自今年3月26起至明年3月25日止，暫時豁免衍生違約金及滯納利息；

2、承作利息不調整，實付2%，其餘掛帳，「賣一戶還一戶」，一有銷售實蹟就要支付掛帳利息和費用，若在明年3月25日前有銷售實績，聯貸銀行加碼利率也有機會酌情減碼

3、銷售淨額須入管理銀行備償專戶，並提撥1.5億元做週轉金

4、財團法人中小企業聯合輔導基金對借款戶的營運金流進行監控

據了解，陶朱隱園聯貸案授信比率最高的是安泰銀行，佔比超過4成，已先由董事會通過寬緩計劃，由於安泰銀佔比最大，只要參貸銀行中有人也站隊同意，全案過關的機率極高。

《ETtoday》掌握資料顯示，陶朱隱園融資案中，國際票券佔比約24%，將在月底前提董事會呈核；台企銀與台灣票券債權佔比約8%至12%，其中台企銀近期報核中，台灣票券則預計6月17日呈核董事會確定；高雄銀行預計下周一（6月16日）放審會、6月27日董事會核可；上海銀行授信比率約1成，但放審會與董事會時程尚未回報主辦行。

關鍵字： 陶朱隱園信義區聯貸案金融圈寬緩

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