新台幣升值　台塑、南亞、台化5月營收月減率5～8％

▲台塑四寶5月營收1060億元。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

受到新台幣升值因素影響，台塑四寶5月普遍不如4月，惟衰退有收斂的現象，台塑化（6505）5月營收為455.39億元，月減率1.5%，台塑（1301）、南亞（1305）、台化（1326）月減率落在5～8%。

台塑5月營收148.52億，月減率8.2%，主要反映銷售價差減少，由於5月新台幣兌美元匯率升值6.98%，加上OPEC+產油國決議5月至7月增產原油，且美國關稅政策仍有不確定性，原油及乙、丙烯價格走勢疲軟，影響石化產品行情，台塑各產品5月平均價格都比4月下跌，幅度介於5～11％。

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南亞5月份合併營收219.5億元，月減率5.3%，影響營收表現關鍵因素為匯率，由於新台幣兌美元匯率急速升值，若排除匯率因素，5月合併營收實際微幅增加，各類產品表現，EG、2EH、BPA銷售量增加，電子材料產品營收小幅下滑，其中電路板因AI、遊戲機需求貢獻，業績增加，而銅箔因下游部分急單趕在五一假期前出貨，致使5月交運量相對減少，聚酯與塑膠加工產品由於關稅未定影響，市場觀望，營收略減。

台化5月營收為237.21億元，月減率5.2%，台化表示，美國加徵對等關稅並迫使各國陸續協商，結果尚未明朗之前，市場觀望氣氛濃厚，且產油國增產計畫恐造成原油供給過剩，影響油價走弱帶動原料及產品行情下跌，加上5月台幣大幅升值 6.98%，影響收入減少。

台塑化5月營收455.39億，月減率1.5%，煉油事業營收月減率2%，烯烴事業營業額比月減率6.9%，台塑化指出，近期石化原料價格平穩，下游需求受到關稅戰不確定性影響，短期亦難以回升，惟輕油價格較低，原料成本下降，輕裂廠毛利可望改善。



