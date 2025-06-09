快訊／威力彩10億開獎了！今晚幸運兒是你嗎

匯損擴大！元大人壽5月虧20.73億 前5月每股虧近1元

元大金（2885）公布5月獲利，單月稅後淨利7.43億元，累計前5月稅後淨利96.83億元，每股稅後盈餘（EPS）0.75元，受到新台幣急升值衝擊，旗下元大人壽5月稅後淨損擴大20.73億元，前5月累計稅後淨損25.33億元，EPS-0.93元。

萬海5月營收月減1.80%、年減1.93% 前5個月營收年增21.52%

萬海航運(2615)今(9)日公告5月合併營收為新台幣112.32億元，月減1.80%，年減1.93%；累計全年營收597.60億元，年增21.52%。

台驊5月營收月增10.89%、年減12.18% 海空運營收雙位數月成長

台驊國際控股(2636)5月營收18.96億元，月增10.89%、年減12.18%，集團面對全球貿易環境高度不確定的挑戰，5月海運與空運業務雙雙實現雙位數月成長，分別成長21.22%與15.36%，展現對政策風險的高度敏捷反應力與區域布局策略的持續深化成果。

川普關稅嚇出超狂拉貨潮 5月出口衝517億美元刷歷年新高

川普關稅拉貨潮持續推升台灣進出口表現。財政部統計長蔡美娜今（9）日指出，5月來自人工智慧（AI）等新興科技應用需求熱度不減，加上客戶端於美國對等關稅緩衝期內，順勢加大拉貨力道，推升5月出口至517.4億美元，首度站上500億美元，年增38.6%，連續19個月正成長。

新台幣升值 台塑、南亞、台化5月營收月減率5～8％

受到新台幣升值因素影響，台塑四寶5月普遍不如4月，惟衰退有收斂的現象，台塑化（6505）5月營收為455.39億元，月減率1.5%，台塑（1301）、南亞（1305）、台化（1326）月減率落在5～8%。

記憶體報價上漲助攻！威剛5月營收41.69億元 創15年來單月新高

受惠於DRAM與NAND Flash報價齊揚，記憶體模組大廠威剛科技（3260）5月營收以41.69億元交出史上最強五月，並刷新2010年4月以來單月營收新高。

獨／陶朱隱園借款剩53億待還 銀行團4條件寬緩

信義區豪宅「陶朱隱園」銷售期間爆出大筆聯貸繳款異常，債權銀行透露，亞太工商聯實際待償還6家銀行的資金已降至53.09億元，各銀行債務協商部位約落在3億元至22億元不等，由於過去7年來亞太工商聯還款繳息正常，欠款已從85億元降至53億元，銀行團提出4大要求，讓陶朱隱園聯貸案可以繼續往下走。

法人：SCFI年減近三成 復航紅海日增、匯兌損失等不利船運

長期追蹤貨櫃航運股的法人出報告指出，上周五(6日)上海航運交易所貨櫃運價指數SCFI數年減近三成、法國達飛航運6月搶先恢復紅海航線、海運相關業界5月應收都有較大匯兌損失，加上中美關稅前景未卜，投資人必須注意。

台積電睽違3個月收復千元大關 終場1005元作收、漲幅1.01%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日在暌違近三個月後，收復千元大關，終場收在1005元，上漲10元或1.01%，盤中最高價也來到1010元。

世界先進5月營收35.5億元 月減3.38%、年減0.56%

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（9）日公佈內部自行結算之2025年5月份合併營收約為新台幣35.50億元，較2024年同月35.70億元減少約0.56%。