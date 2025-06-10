「善愛嘉年華」再進化　外貿協會×小樹傳愛協會打造親子童樂源

▲左五起社團法人小樹傳愛協會陳俊秀副理事長、中外貿協會王熙蒙秘書長、社團法人小樹傳愛協會發起人Dammy老師與貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

第四屆「善愛嘉年華」將於2025年8月2日至3日在台北南港展覽館2館盛大登場，由外貿協會與小樹傳愛協會共同主辦，集結全台企業、公益團體、國內外教育與文化單位，打造一場屬於全民的沉浸式愛與永續的公益盛典。

本屆活動主題為「喚醒愛，讓愛永續」，主軸行動「擁抱心運動－用愛助學童」以「心對心擁抱7秒」作為核心儀式，透過行動化為實際公益捐助，每個擁抱都將為偏鄉學童帶來情感教育與希望的力量。活動目標幫助2000名學童參與《心愛自己7堂課》課程，學習傾聽、肯定與表達自我。

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今年活動八大展區再升級，融合教育、公益、親子互動與ESG永續概念，內容涵蓋：

心靈探索區：從心出發，認識自己與愛的起點

國際文化區：展現多元文化，擴展孩子國際視野

科學成長區：激發學習動機，讓知識與遊戲同行

親子同樂區：創造溫馨回憶，促進親子連結

無框架教室：跨界學習場域，打破學習邊界

永續生活區：實踐永續行動，從家庭走向社會

健康體驗區：推動身心整合，關注健康新生活

玩具Hi翻區：懷舊與創新交會，開啟親子玩心

▲2025善愛嘉年華啟動記者會與會人員大合照。（圖／社團法人小樹傳愛協會）

與單位陣容堅強，包含國立故宮博物院、國立臺灣科學教育館、遠哲科學教育基金會、核能安全委員會、財團法人國家實驗研究院，以及廣受孩子歡迎的寶可夢互動體驗。

王熙盟指出，今年與更多公益團體「善善聯手」，包括安得烈慈善協會與賽珍珠基金會，將原本預計邀請的250位孩童，擴大至近500位，讓更多孩子有機會親身體驗這場集結了愛、教育與夢想的盛會。活動誠摯邀請大家繼續支持我們，一起購票、贊助、響應，讓愛走得更遠、照亮更多孩子的未來，一起迎接這場屬於台灣、屬於希望的夏日公益盛典。

活動現場有「還我特色公園行動聯盟」打造的「自遊基地」，以環保材料創造創意遊戲空間，讓孩子自主探索玩出創意、「國際遊戲協會台灣分會」(IPAT)整合傳統遊具、紙藝設計、數位創新遊戲提升親子參與遊戲動能。更設有氣墊樂園、街頭藝人、恐龍劇團、特色小農、 華人素食健康聯盟、美食餐車、趣味球類與手作工作坊，適合全齡共遊共學。

善愛嘉年華自2022年開辦以來，已累積吸引逾57 ,000人次參與，深受家長、學校、企業好評。今年進入第四屆，更強化，「企業公益家庭日」概念，邀請企業以ESG角度參與，結合永續報告與員工福祉，實現教育與公益的雙重價值。