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《富爸爸》作者急發警告：美國內戰開始　籲買「3資產」保命

（示意圖／pixabay）

▲《富爸爸》作者呼籲民眾快囤積黃金、白銀、比特幣。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

面對美國洛杉磯近期由移民與海關執法局（ICE）執行的突襲行動引發大規模暴力事件，知名理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日在社群網站X上發文表示，美國正面臨一場深層社會危機，直言「內戰已經開始」。他擔憂這場混亂會擴散至全美。他也提出警告，指稱2025年夏天可能將是一個「漫長、炎熱且暴力的季節」，呼籲民眾應囤積黃金、白銀、比特幣來進行避險。

羅伯特清崎在社群網站X上發文表示，這系列社會動盪與歷史學家史特勞斯（William Strauss）與尼爾豪（Neil Howe）提出的「第四次轉折」（Fourth Turning）理論十分接近。

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該理論認為，西方文明每隔80年會進入一個巨變期，摧毀舊秩序、重建新制度。根據這個觀點，美國歷史上前三次「第四次轉折」分別是：美國獨立戰爭、美國內戰，以及大蕭條與第二次世界大戰。他認為當今正值第四次轉折的高峰期，各國的動亂只是前奏。

在這樣的歷史關鍵時刻，羅伯特清崎強烈主張民眾應該開始質疑「什麼是真正的金錢」。羅伯特清崎認為，中央銀行與銀行家們透過大量印鈔、推動通膨與課稅機制，掏空人民財富，更稱這些法定貨幣是「假鈔」、「偽鈔」，同時也指責銀行體系腐敗與剝削全球民眾。羅伯特清崎認為，這樣的金融制度已走向末路。

羅伯特清崎提出應對之道，就是擁抱「健全貨幣」的概念。他主張黃金、白銀與比特幣（Bitcoin，BTC）才是真正能夠抵抗通膨與金融崩壞的資產。

羅伯特清崎表示，黃金與白銀是「上帝的貨幣」，而比特幣則是「人民的貨幣」，能幫助個人重新掌握自己的財富。對於那些仍信任傳統銀行體系的人，他呼籲應「停止儲存假鈔」、「成為你自己的銀行」。

羅伯特清崎在貼文中明言「儲備黃金、白銀與比特幣，那麼你將超前於今日的『第四次轉折』。」他認為只有透過這三種資產，才能在未來可能面臨的財富重分配中占得先機。

除了美國的局勢，羅伯特清崎也提到日本、中國與法國等國陸續出現社會動盪，進一步強化這是全球性轉型期的徵兆。

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