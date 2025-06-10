大車隊5月營收年增1.91%、月增2.8%　全球快遞國際業務6月上線

▲55688代駕針對有車的銀髮族推出「時時駕-銀髮代駕」服務，乘客可以按需求按小時訂購服務，如同為家中的長輩安排一位專屬司機。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)今(10)日公布5月份合併營收為2.60億元，年增1.91%、月增2.80%；累計1月至5月合併營收為12.85億元，年增3.8%。集團旗下全球快遞6月起台灣出口國際快遞服務正式上線，致力成為雙北物流業中，提供一站式物流服務的領導品牌。

55688集團5月的業務成長動能主要來自於計程車媒合服務，較上個月成長了5%。台灣大車隊透過全新升級的媒合派遣服務，系統可以透過AI技術與大數據運算，即時洞察乘客需求與車輛狀態，並根據乘客需求偏好與實時路況，智慧媒合最匹配的車輛，不僅縮短乘車等待時間，駕駛接單意願及乘客滿意度同步提升，為乘客營造出更優質的搭乘體驗。

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得利於母親節及端午節的送禮需求，55688集團「即時快遞」5月營收明顯攀升，較上個月成長18%。「即時快遞」服務穩健擴張，服務區域除了基隆、雙北、桃園、新竹與苗栗地區，5月起正式加入台中，逐步完善在地即時配送網絡佈局。

除了國內業務，今年6月起，「全球快遞」台灣出口國際快遞服務正式上線，透過與多家國際快遞業合作，致力成為雙北物流業中，提供一站式物流服務的領導品牌。

另響應各縣市政府交通安全宣導，55688集團守護乘客出行平安，並積極保障不同族群的出行需求。針對銀髮族群，55688除了與各縣市政府合作敬老愛心車隊，「55688代駕」更針對有車的銀髮族推出「時時駕-銀髮代駕」服務，乘客可以按需求按小時訂購服務，如同為家中的長輩安排一位專屬司機，讓長輩可以繼續透過自己熟悉的工具出行。

除了平日的外出接送，周末節假日的出遊安排，都可以透過「時時駕-銀髮代駕」時時搞定。「55688代駕」的駕手皆是擁有職業駕照，受過專業教育訓練，熟悉不同車況的優質駕駛，為乘客提供安心舒適的出行體驗。