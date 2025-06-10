快訊／大樂透端午加碼4人爽中百萬　週五剩19組可搶！頭獎衝1.2億

「金金併」新遊戲規則出爐 收購採現金、首投資比率至25%

2024年新新併的過程，中信金（2891）搶親未果，也衍生《金控法》相關問題，金管會研議修正「金融控股公司投資管理辦法」部分條文，以維持金融市場穩定，其修正重點有三項，分別：金融公司公開收購應以現金為對價；投資金控公司及銀行、保險、證券商的投資比率修正為超過25%；以及為避免擾動金融市場穩定，投資方應取得被投資事業董事會未反對之決議，或出具可完成過半股權或董事會席次之證明文件。

台積電業績「月衰退」引熱議 投資圈：爆肝生產敗在1關鍵

台積電（2330）5月營收3205.2億元，雖然寫下單月次高，但已較4月衰退8.3%，為今年第2次出現營收月衰退，市場持續聯想匯損帶來考驗。

史上次高！台積電5月營收3205.2億 月減8.3%、年增39.6%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今(10)日公佈 2025 年 5 月營收報告。2025 年 5 月合併營收約為新台幣 3205 億 1,600 萬元，較上月減少了 8.3%，較去年同期增加了 39.6%，還是寫下單月次高級歷年同期新高。

匯損重擊！新壽5月暴虧逾153億 母公司新光金同虧148億

新台幣狂升效應重擊壽險業，新光金（2888）今（10）日公告5月業績，受到子公司新光人壽5月暴虧153.78億元影響，金控5月虧損148.34億元，累計前5月稅後虧損312.17億元，每股虧損1.77元。

富邦金不敵匯損！5月暴虧57.9億 17個月首見負數

新台幣匯損燙傷金控獲利王！富邦金（2881）今（10）日公告5月自結合併稅後淨損57.9億元，為2023年12月以來、近17個月首見，主要受到子公司富邦人壽在匯損壓力下繳出單月虧損91.4億元的超慘成績所致，富邦金累計前5月合併稅前淨利445.9億元，稅後淨利394.9億元，每股稅後純益（EPS）為2.89元。

0050一拆四最後交易日買氣旺 零股倍增直逼200萬股

老牌台股ETF元大台灣50（0050）進行「1拆4」分割作業，今（10）日為拆分前最後交易日，午盤前零股交易量衝出189萬股，較前一交易日全天零股交易量98萬股倍增，較市值型的同類商品富邦台50（006208）高出逾60萬股。

閃過匯損壓力！國壽5月獲利轉正 小賺4.4億元

國泰金（2882）公告5月稅後純益52.4億元，累計稅後純益達386.5億元，每股稅後純益（EPS）為2.64元。子公司國泰人壽不受台幣強升影響單月獲利轉正，5月稅後純益4.4億元，累計稅後純益達161.1億元。

家登5月營收5.84億元、年增4% 看好Q2穩定出貨

半導體設備大廠家登精密(3680)今日公佈2025年5月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.84億元，與去年同期成長4%，今年累積1~5月營收約28.7億元，與去年同期成長14%。

中籤爽賺逾6萬！骨科醫材股上市首日 盤中漲8成衝至136元

骨科醫材廠愛派司（6918）今日以承銷價75元正式上市掛牌交易，並上演蜜月行情，盤中最高來到136元，上漲61元，漲幅達81%，若投資人幸運申購中籤，並在高點賣出，一張有望現賺6.1萬元。

台股漲逾413點重回2萬2 00940順勢填息

採月配息、受益人數逾73萬的高息ETF元大台灣價值高息（00940）於今（10）日進行第12次配息，每股配發0.03元，持有一張能領息30元，受到大盤漲回2萬2千點帶動，上漲0.07元或漲幅0.79%，股價來到8.98元，順利填息，此次股息將於7月1日入帳。