一表看14家金控5月獲利表現！　前5月獲利總和1600億年減近4成

▲5月新台幣升值7%，壽險金控獲利下滑（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國內14家上市金控5月獲利全數出爐，受到新台幣升值7%，壽險海外投資部位匯損承壓，壽險型3家金控富邦金（2881）、凱基金（2883）及新光金（2888）都出現虧損，單月分別虧損57.9億元、73.63億元，以及148.34億元，14家前5月獲利總和1605億元，年減率39.17%，玉山金（2884）唯一前5月獲利呈現正成長的金控。

[廣告]請繼續往下閱讀...

向來金控獲利王富邦金5月因旗下富邦人壽5月稅後淨損91.4億元，受到美國關稅政策影響，全球金融市場，包含股、債、匯市，全面產生變化，進而衍生影響5月匯率大幅波動，5月新台幣兌美元急升近7%產生匯兌損失，金控5月轉為虧損，合併稅後虧損57.9億元，累計前5月合併稅後仍賺394.9億元，每股稅後盈餘（EPS）仍有2.89元

新光金旗下新光人壽5月虧損擴大到152.78億元，前5月累計虧損302.47億元，主要原因就是新台幣狂升，認列匯兌未實現評價損失，金控5月稅後虧損148.36億元，累計前5月合併稅後虧損312.17億元，EPS-1.77元。

新光金強調，近期台幣兌美元匯率強升，造成壽險業者共同面臨財務報表匯兌評價的問題，匯兌損失屬於會計制度下評價變動之未實現損失，並非實際發生損失，由壽險業是非常特殊的行業，資產負債存續期間長，實際經營宜考量產業本質以長期觀點衡量。

凱基金旗下凱基人壽同樣受到新台幣兌美元急升，5月稅後虧損79.97億元，前5月轉為虧損，累計稅後虧損13.9億元，金控5月自結稅後虧損73.63億元，前5月累計稅後獲利達18.61億元，EPS 0.11元。

匯損造成金控獲利排名出現洗牌，國泰金旗下國泰人壽因提高避險比重，5月維持勉力小賺的格局，5月金控稅後癁利52.4億元，成為單月14家金控獲利王；兆豐金5月稅後賺31.84億元居第二名；玉山金單月賺28.5億元居第三名；第4是中信金賺21.15億元；第5為合庫金稅後賺15.71億元。

今年累計前5月每股獲利王依然由富邦金以EPS 2.89元拿下，再來是國泰金2.64元，第3名則為中信金1.27元，再來兆豐金0.9元拿下第4，玉山金0.88元居第5。

