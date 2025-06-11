綠電供應商「扯後腿」數十億　台積電回應了

▲台積電使用綠電比重僅有11.2%，遠不如競爭對手三星和英特爾。（圖／鏡週刊提供，下同

圖、文／鏡週刊

針對綠電供應商誠新綠能傳出積欠工程款問題，台積電回應表示，不預期事件對台積電再生能源導入會有顯著影響，將密切關注後續發展，並持續與多家供應商簽署長期綠能採購合約。

翻開台積電財報顯示，護國神山在2023年時就宣布，為配合RE100（全球再生能源倡議組織）的減碳倡議，淨零碳排的目標將從2050年提前到2040年，同時從3奈米製程開始，新設廠區的再生能源使用比重需達到20％以上，並逐年提升綠電採購量。

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理想很美好，現實卻很殘酷。因爲台積電目前僅有海外子公司百分之百使用綠電，以全部台積電綠電使用比重來看，到2023年時，僅達11.2％，相當於25.9億度綠電，遠輸給英特爾逾九成，以及韓國三星的36％。「關鍵在於台灣在地綠電供應明顯不足，就算魏哲家想花錢採購，也難達到目標。」

半導體同業搖著頭說。值得注意的是，「誠新積欠工程款已不是1天、2天，有包商已被欠1到2年了。」一位太陽能電廠高層對本刊說，「被牽連的人像一串肉粽一樣，我看是很難收拾，台南市政府很清楚這顆燙手山芋，現在也剉著等。」

原本台積電打算藉著向誠新每年採購五億度綠電，可以提高近二成的使用比重，但現在誠新爆出拖欠包商工程款，可能導致這些綠電案場完工時程延宕，甚至成為爛尾案，讓台積電出現綠電採購開天窗的窘境。「對想提高綠電比重的台積電，真是雪上加霜。」業者嘆口氣說。

針對誠新綠能拖欠工程款問題，台積電表示，有鑑於多源供應方案動態調配，不預期此事件對台積電再生能源導入計畫會有顯著影響，將密切關注後續發展，並持續與多家供應商簽署長期綠電採購合約，創造更大的再生能源市場供給。

誠新表示，主要源自於本公司專案採購發包後，承攬廠商再進行分包動作，因3方於資訊傳遞及執行過程中產生認知差異，進而導致誤會。自接獲自救會陳情後，已積極展開協調，並於5月27日與自救會面對面說明釐清，後續將持續協助解決爭議，目前皆已達成共識。



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