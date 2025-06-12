台積電第19次秒填息沒了！　第6度季配見到貼息

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電(2330）今（12）日除息4.5元，首日參考價1060.5元，原本市場預期應該會再度上演秒填息，不過台積電今日開盤卻陷入貼息，最低來到1045元，下跌15元或1.45%，外界期待的第19次秒填息也落空，這也是自改季配以來第6次盤中見到貼息。

法人指出，台積電股價衝破千元以後「1跳5元」，開盤半小時跌幅小收斂，下跌10元或0.94%，暫報1050元，市場對於今日填息達陣仍寄予厚望。

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據統計，台積電自2019年起改採每季配息，總共進行24次除息，目前每一次都順利完成填息，其中，還有18次在除息當天就填息，最長填息時間則為15個交易日。

台積電連今天在內共有6次開盤無法填息紀錄，過去5次未能秒填時間分別落在2019年12月19日花11天填息；2020年3月19日花2天填息；2020年9月17日花15天填息；2021年3月17日花13天填息；2023年3月16日花2天填息。

另外，台積電若能順利填息，以台積電創辦人張忠謀若退休後都沒有處分持股，以他退休前持股張數12.5萬張計算，將有高達5.62億元現金股利入袋。台積電董事長魏哲家目前持股6825張，預計將有3071萬元現金股利入袋。

台積電上個月董事會也宣布核准配發2025年第1季股息，股利提高到5元，除息交易日訂在9月16日，並於10月9日發放，外界預計全年股利也還能持續成長。