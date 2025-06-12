快訊／台積電貼息收最低1045元　台股跌182點至22287

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（12日）開低走低，加權指數終場大跌182.28點，以22287.82點作收，跌幅0.81％，成交量3386.22億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌107.43點開出，指數開低走低，盤中最高達22390.17點，最低22253.64點，終場收在22287.82點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1045元，跌幅1.42％；鴻海（2317）上漲1.5元至157.5元；聯發科（2454）下跌30元至1285元；廣達（2382）上漲2.5元來到285.5元；長榮（2603）下跌2.5元至239元。

今天漲幅前5名個股為華經（2468）上漲6.2元，漲幅10％；易華電（6552）上漲2.55元，漲幅10％；鋐寶科技（6674）上漲2.55元，漲幅10％；億泰（1616）上漲3.2元，漲幅9.95％；來億-KY（6890）上漲27元，漲幅9.85％。

跌幅前5名個股則為北極星藥業-KY（6550）下跌3.2元，跌幅7.34％；愛派司（6918）下跌8元，跌幅6.5％；裕慶-KY（6957）下跌7.5元，跌幅4.45％；正新（2105）下跌1.9元，跌幅4.25％；錼創科技-KY創（6854）下跌6元，跌幅4％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華經（2468） 68.2 ▲6.2 ▲10.0％ 易華電（6552） 28.05 ▲2.55 ▲10.0％ 鋐寶科技（6674） 28.05 ▲2.55 ▲10.0％ 億泰（1616） 35.35 ▲3.2 ▲9.95％ 來億-KY（6890） 301.0 ▲27.0 ▲9.85％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 北極星藥業-KY（6550） 40.4 ▼3.2 ▼7.34％ 愛派司（6918） 115.0 ▼8.0 ▼6.5％ 裕慶-KY（6957） 161.0 ▼7.5 ▼4.45％ 正新（2105） 42.8 ▼1.9 ▼4.25％ 錼創科技-KY創（6854） 144.0 ▼6.0 ▼4.0％

資料來源：證交所