快訊／台積電貼息收最低1045元　台股跌182點至22287

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（12日）開低走低，加權指數終場大跌182.28點，以22287.82點作收，跌幅0.81％，成交量3386.22億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌107.43點開出，指數開低走低，盤中最高達22390.17點，最低22253.64點，終場收在22287.82點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1045元，跌幅1.42％；鴻海（2317）上漲1.5元至157.5元；聯發科（2454）下跌30元至1285元；廣達（2382）上漲2.5元來到285.5元；長榮（2603）下跌2.5元至239元。
今天漲幅前5名個股為華經（2468）上漲6.2元，漲幅10％；易華電（6552）上漲2.55元，漲幅10％；鋐寶科技（6674）上漲2.55元，漲幅10％；億泰（1616）上漲3.2元，漲幅9.95％；來億-KY（6890）上漲27元，漲幅9.85％。
跌幅前5名個股則為北極星藥業-KY（6550）下跌3.2元，跌幅7.34％；愛派司（6918）下跌8元，跌幅6.5％；裕慶-KY（6957）下跌7.5元，跌幅4.45％；正新（2105）下跌1.9元，跌幅4.25％；錼創科技-KY創（6854）下跌6元，跌幅4％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華經（2468）
|68.2
|▲6.2
|▲10.0％
|易華電（6552）
|28.05
|▲2.55
|▲10.0％
|鋐寶科技（6674）
|28.05
|▲2.55
|▲10.0％
|億泰（1616）
|35.35
|▲3.2
|▲9.95％
|來億-KY（6890）
|301.0
|▲27.0
|▲9.85％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|北極星藥業-KY（6550）
|40.4
|▼3.2
|▼7.34％
|愛派司（6918）
|115.0
|▼8.0
|▼6.5％
|裕慶-KY（6957）
|161.0
|▼7.5
|▼4.45％
|正新（2105）
|42.8
|▼1.9
|▼4.25％
|錼創科技-KY創（6854）
|144.0
|▼6.0
|▼4.0％
資料來源：證交所
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