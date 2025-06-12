快訊／美西線運價降破4000美元　有非聯盟船做3100、聯盟船做3400

▲美西航線本月以來出現快漲快跌現象。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

昨(11)日美國西南岸航線最低每大箱(40呎櫃)還有4100美元的運價，昨晚有非聯盟發出通知，今日開始直接降1000美元，收3100美元，馬上有一家亞洲籍聯盟船降到3400美元，外籍大型攬貨公司估計，4000美元門檻守不住了，估計多數船公司運價會降至3500-3600美元。

3100美元是本月1日美西線漲價前的運價，漲價第一天運價漲到6000-6100美元，本月3日，也就是中國大陸端午節過後第一個上班日，就有船公司降500美元，昨日多數船公司長約與現貨1比1的配比價，實收4500-4800美元，也有聯盟船比照非聯盟，直接給長約客戶4100美元特惠價，今日有新加入美國線的非聯盟船直接降回3100美元，逼得聯盟船再降價。

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國內超大型攬貨公司負責人與香港大型攬貨公司高階指出，現在市場是一天一個價，最大的原因是加班船與復航船太多，另外貨載也沒想像的多，畢竟工廠趕工能力也有限，估計今天內運價全都會跌破4000美元。美國西北岸航線情況好些，估計每大箱運價可以較西南岸航線高出約200美元。

雖然本月1日調漲的運價快速回落，不過攬貨業者指出，美西線成本價多數在1700-2000美元之間，如果聯盟船守在3500美元左右，就有成本價的倍數，還是享有很高的獲利。

由於美西線船班還在持續增加，必須第三季傳統旺季夠旺，才能消化增加的運力。馬士基和赫伯羅合組的雙子星聯盟，本月24日將推出一條新的跨太平洋航線，覆蓋中國東部和東北亞至加州。這條TP9航線，彎靠港口包括廈門、釜山-長堤-廈門，從釜山到長堤14天，從廈門到美西18天。

貨櫃船公司原本規畫本月15日美西線每大箱運價再加2000美元，運價要漲破8000美元，還有船公司申報要漲到1萬美元，但是沒想到同業船舶調派神速，在運力速增情況下，運價很快就回跌。