ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊/美西線運價降破4000美元　有非聯盟船做3100、聯盟船做3400

▲業界龍頭地中海航運在美國線已派出兩班加班船。（圖／取自洛杉磯港官網）

▲美西航線本月以來出現快漲快跌現象。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

昨(11)日美國西南岸航線最低每大箱(40呎櫃)還有4100美元的運價，昨晚有非聯盟發出通知，今日開始直接降1000美元，收3100美元，馬上有一家亞洲籍聯盟船降到3400美元，外籍大型攬貨公司估計，4000美元門檻守不住了，估計多數船公司運價會降至3500-3600美元。

3100美元是本月1日美西線漲價前的運價，漲價第一天運價漲到6000-6100美元，本月3日，也就是中國大陸端午節過後第一個上班日，就有船公司降500美元，昨日多數船公司長約與現貨1比1的配比價，實收4500-4800美元，也有聯盟船比照非聯盟，直接給長約客戶4100美元特惠價，今日有新加入美國線的非聯盟船直接降回3100美元，逼得聯盟船再降價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內超大型攬貨公司負責人與香港大型攬貨公司高階指出，現在市場是一天一個價，最大的原因是加班船與復航船太多，另外貨載也沒想像的多，畢竟工廠趕工能力也有限，估計今天內運價全都會跌破4000美元。美國西北岸航線情況好些，估計每大箱運價可以較西南岸航線高出約200美元。

雖然本月1日調漲的運價快速回落，不過攬貨業者指出，美西線成本價多數在1700-2000美元之間，如果聯盟船守在3500美元左右，就有成本價的倍數，還是享有很高的獲利。

由於美西線船班還在持續增加，必須第三季傳統旺季夠旺，才能消化增加的運力。馬士基和赫伯羅合組的雙子星聯盟，本月24日將推出一條新的跨太平洋航線，覆蓋中國東部和東北亞至加州。這條TP9航線，彎靠港口包括廈門、釜山-長堤-廈門，從釜山到長堤14天，從廈門到美西18天。

貨櫃船公司原本規畫本月15日美西線每大箱運價再加2000美元，運價要漲破8000美元，還有船公司申報要漲到1萬美元，但是沒想到同業船舶調派神速，在運力速增情況下，運價很快就回跌。

關鍵字： 美西線降破4000美元非聯盟船3100聯盟船3400

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

推薦閱讀

台幣升值近3角！盤中觸「29.625」　挑戰5月初劇升最高價

台幣升值近3角！盤中觸「29.625」　挑戰5月初劇升最高價

美元急殺，亞幣勁揚，新台幣兌美元今（12）日盤中猛升2.95角，接近3角，近中午12點暫報29.625元，挑戰5月5日盤中高點29.59元。

2025-06-12 11:59
低波動受青睞　00713規模破1500億

低波動受青睞　00713規模破1500億

擁有「換股金絲雀」之稱的元大台灣高息低波（00713），長期低波動特性受到投資人青睞，挾帶著除息買盤湧入，00713規模於6/11突破1,500億；今年以來至6/6當周投資人數增幅18%，來到42萬人，累計淨申購金額358.7億元。

2025-06-12 11:52
Google TPU專案延遲　聯發科2026年營收預估遭下修

Google TPU專案延遲　聯發科2026年營收預估遭下修

亞系外資釋出最新報告指出，因Google內部核心設計進度落後，IC設計大廠聯發科（2454）的Google TPU專案恐延遲1至2個月，設計定案可能推遲至今年9月至10月間推出。受此影響，亞系外資調降聯發科2026年資料中心ASIC的營收預估，由原先的24億美元下修至16億美元，但仍重申中立的「持有」評等，目標價下看1250元。

2025-06-12 12:04
台積電第19次秒填息沒了！　第6度季配見到貼息

台積電第19次秒填息沒了！　第6度季配見到貼息

晶圓代工龍頭台積電(2330）今（12）日除息4.5元，首日參考價1060.5元，原本市場預期應該會再度上演秒填息，不過台積電今日開盤卻陷入貼息，最低來到1045元，下跌15元或1.45%，外界期待的第19次秒填息也落空，這也是自改季配以來第6次盤中見到貼息。

2025-06-12 09:45
北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

銀行調整分行策略愈來愈積極，繼合庫銀、星展銀去年關閉10間分行之後，台北富邦銀行公告8月間公告10家分行暫停營業，業務全數移轉鄰近分行，雖然北富銀整併日盛銀至今、2年來調整分行據點上看20家，但8月策動10家分行暫停營業，寫下該行史上最大規模異動。北富銀強調，未來仍會持續平衡中南部據點，預計南部分行比重拉至3成，同時179家分行營業執照全數保留，不會有繳回減少的現象。

2025-06-12 00:03
台積電貼息！跌15元至1045　指數跌逾210點失守22300

台積電貼息！跌15元至1045　指數跌逾210點失守22300

美股11日收盤收黑，台股今（12）日開低走低，指數跌逾210點，跌破22300點，今日除息的台積電（2330）開低盤，下跌15元至1045元，呈現貼息窘境。

2025-06-12 09:05
今年前5個月造船訂單減58%　台船主檔塢位已排到2030年免擔憂

今年前5個月造船訂單減58%　台船主檔塢位已排到2030年免擔憂

根據克拉克森統計，今年前五個月全球造船業新船訂單大幅下滑，年減58%，主要原因是監管的不確定性和地緣政治緊張所致，其中汽車專用船與散裝船分別年減88%與81%最為明顯。我國台船(2208)目前主檔塢位已經排到2030年，兩艘海鯤號後續艦也已簽下，不用擔心這一波衰退。

2025-06-12 07:00
快訊／美西線運價降破4000美元　有非聯盟船做3100、聯盟船做3400

快訊／美西線運價降破4000美元　有非聯盟船做3100、聯盟船做3400

昨(11)日美國西南岸航線最低每大箱(40呎櫃)還有4100美元的運價，昨晚有非聯盟發出通知，今日開始直接降1000美元，收3100美元，馬上有一家亞洲籍聯盟船降到3400美元，外籍大型攬貨公司估計，4000美元門檻守不住了，估計多數船公司運價會降至3500-3600美元。

2025-06-12 14:19
上有老下有小中壯年三明治族兩頭燒　元大人壽投資型保單兼顧家庭保障與退休準備

上有老下有小中壯年三明治族兩頭燒　元大人壽投資型保單兼顧家庭保障與退休準備

「上有長輩、下有子女」的三明治族是台灣最常見的家庭樣貌，根據知名人力銀行調查顯示，此類家庭結構在臺灣的比例逾八成，由於此人生階段正值家庭責任的高峰期，如何兼顧家庭保障與資產增值，是一大課題。元大人壽建議可透過新推出的「元元豐收」系列投資型保險商品，運用保障、投資兼具的雙重功能，提高自己的保障，並可隨時加碼投入，增加投資部位，以獲取潛在的增值機會，為子女預備未來的教育費用，或為自己的退休金做好準備。

2025-06-12 14:12
新台幣升值放緩有利南亞下半年營運　鎖定電子等3大產業發展重心

新台幣升值放緩有利南亞下半年營運　鎖定電子等3大產業發展重心

南亞（1303）於（12）日召開股東會，董事長吳嘉昭指出，美中科技競爭加劇、關稅壁壘，加上地緣政治緊張情勢等因素，經濟發展充滿變數，大陸石化產能不斷擴張，同業競價加劇，碳費徵收等，加上近期台幣急速升值的影響，第二季經營仍然辛苦，新台幣升值趨緩後，下半年會變得更好，面對外在環境的變局，鎖定電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品，以及健康應用醫材等三大產業發展為行動方針。

2025-06-12 13:52

讀者迴響

熱門新聞

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

股票變壁紙！41年連接器廠下櫃日提前至7／21　3.77萬人血本無歸

台積電第19次秒填息沒了！　第6度季配見到貼息

捷星亞洲7／31關門　星宇航急漲逾6%

快訊／Alphaliner報告：市值逾百億貨櫃船公司增至6家　萬海最新入列

台積電貼息！跌15元至1045　指數跌逾210點失守22300

季配息ETF殘酷對決！5檔距高光期縮逾8成　1檔獨撐

政府今發4萬　月底前還有17筆

大陸珠寶商改搶「這一物」…價格狂飆30%

萬海船隻延燒過久傳出可能沉沒　資深船長指有時沉沒比漂浮更好

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366