日月光執行長吳田玉　獲選SEMI國際董事會新任主席

▲日月光營運長吳田玉。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

SEMI今日宣布，根據協會章程，其國際董事會已選舉日月光半導體 (ASE) 執行長吳田玉為新任主席，Comet AG董事長 Benjamin Loh為新任副主席。

SEMI表示，吳田玉和和Benjamin Loh將領導SEMI國際董事會執行委員會，推動協會在全球範圍內的營運、專案和服務發展，以支持產業發展及其會員公司。吳田玉此前曾擔任董事會副主席，Benjamin Loh曾擔任董事會成員。

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SEMI總裁兼執行長阿Ajit Manocha表示：「我們祝賀吳田玉和Benjamin當選，並期待與他們共同擔任SEMI國際董事會執行委員會的新職務。在擔任董事會成員期間，兩位都展現了應對全球半導體行業挑戰和加速其發展的熱情。在他們新的領導崗位上，我們將推動力合作，提升我們提升所有地區的會員價值。」

吳田玉同時擔任日月光執行長及董事會成員。在加入日月光科技之前，他曾在IBM擔任過多個領導職務，涉及美國、歐洲和亞太地區的研發、製造和銷售部門。他被選為美國國家工程院院士，以表彰其對永續電子製造和半導體封裝量產進步的貢獻。吳田玉也擁有國立台灣大學土木工程理學士學位，並在賓州大學獲得機械工程和應用力學碩士和博士學位。

吳田玉也將擔任SEMI基金會董事會主席。作為SEMI的非營利機構， SEMI基金會致力於推動SEMI 勞動力發展計畫。