中東戰火油價飆漲！00673R暴跌近8%刷新低　7/2反分割投票

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

以色列對伊朗展開軍事行動，空襲後原油期貨旋即反映，於亞洲股市開盤期間大漲，而反映反向交易需求，期元大S&P原油反1（00673R）雖下跌近8%，盤中最低來到6.19元，成交量卻改寫掛牌以來歷史新高，未來將於7/2至7/21進行反分割投票，尋求淨值回升。

地緣政治風險快速升溫，面對油價短線飆漲，也出現押注行情反轉的投資人進場交易，00673R今日成交量衝上18.2萬張，改寫掛牌以來歷史新高。法人分析，00673R屬於交易型產品，從市場慣性觀察，積極型的投資人或會採取「逆勢交易」，即利用原油價格因利多事件上漲，00673R大跌之際進場操作，押注盤勢將在事件緩和後反轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日油價大漲，00673R反映空方操作機會，成交量爆增，法人同步提醒，油價大漲後元大S&P原油反1(00673R)淨值來到6.2元左右，基於投資人有操作需求，元大投信已宣布啟動反分割投票，若通過會使淨值回到20元以上，但需要投票股數過半才會通過，因此若計畫持續持有00673R等待原油價格回落，建議積極於7/2至7/21透過證券APP中的「股東e服務」進行投票，避免交易不便與潛在風險。

而針對區域衝突短線推升油價，法人指出是基於市場預期供應面將出現短缺，若伊朗封鎖霍爾木茲海峽，可能會影響三分之一的海上原油出口。

不過原油價格現階段有夏季用油旺季、全球原油庫存減少，以及美中初步達成貿易「框架協議」，降低經濟前景不確定性等因素支撐，且多個OPEC+國家已取消減產政策，造成上檔壓力，投資人可留意油價可能上下震盪加大，相關ETF具有操作機會。

