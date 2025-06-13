量子電腦布局　林百里：十年磨一劍、廣達現在開始

▲廣達電腦董長林百里。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

廣達電腦董事長林百里今天表示，廣達沒有「好高騖遠」去做人形機器人，坦言「難做又貴、又沒客人」。對於美國製造趨勢下的產能安排，他表示，廣達是「總鋪師」，訂單來就做，產能很有彈性。

廣達電腦今天舉行股東常會，董事長林百里在會後與媒體記者對談，針對量子電腦布局，他表示，有人說是「十年磨一劍」，廣達現在開始磨劍，目標是「真正的量子電腦」；他也開玩笑表示，「十年也好，我就可以賴皮，晚一點退休」。

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對於人形機器人的未來，他表示，「講好的人很多，講不好的人也很多」，最重要的是，用這麼複雜的機器人去做家裏的工作，好像不太划得來，還是相信「特別目的」機器人比較有價值；機器人技術一直在進步，包括AI部分，機械部分也越來越來複雜。

他進一步說，廣達一開始是定義「智慧製造」，以機器手臂為主，沒有「好高騖遠」去做人形機器人，坦言「又難做、又貴、又沒客人」，廣達沒有在這個項目上耕耘；但如果是20年以後的事，「也超過了我的想像力，到時候我就96歲了」。

針對美國製造議題，林百里說，美國製造廣達很有經驗，客戶也很滿意，廣達其實已有很多美國和歐洲產品在當地製造，在美國擴廠是一個肯定的事情。

對於美國製造趨勢下，產能該如何安排，他說，「我們是總鋪師，只要訂單來就做，開工廠，不怕訂單多，多多益善，產能很有彈性。」

對於消費性電子產品下半年展望，廣達表示，「連川普自己都看不太準」；林百里表示，消費性電子最大一個項目就是iPhone，在美國製造要多少錢也不知道，但漸漸地美國政府已經知道，什麼產品該做、什麼不該做。

廣達表示，關稅及匯率這兩個不可控的外因因素，並不是公司可做特別什麼樣的事情去避免。關稅的部分，由於主要是客戶要支付，所以此影響可能比較有限。

針對新台幣升值，廣達表示，對公司一定是有影響的，廣達一向都是收入與支付都是美元，本來就會自然地避險一部分；雖然一定有影響，但是會盡量把這個影響降到最低。