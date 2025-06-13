優泥來於台中港投資興建綠建材與循環經濟處理中心　本月開始試營運

▲優尼來在台中港投資興建的設施。（圖／台中港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司台中港務分公司為促進台中港港區土地有效利用，積極辦理招商作業，引進優泥來公司駐港投資設廠，並簽訂「台中港工業專業區(IV)約4公頃土地投資興建暨租賃經營契約」，該公司已完成第一期廠房興建工程，並經台中港務分公司114年5月23日營運勘驗同意，本月啟動投料試營運，將於台中港透過循環經濟生產綠建材，打造資源永續工程。

優泥來公司是由「中興大學輕質粒料研發團隊」所成立，突破傳統技術，首創以水庫淤泥、漿紙污泥、淨水污泥、紡織污泥、工業污泥及石材污泥等，製成高性能輕質粒料，此為含有多孔隙、單位重量較小的混凝土骨材，可應用於節能耐震的綠建材，常見於大跨度橋梁、超高樓層建築及離岸鑽油平台等。

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該公司製作的輕質粒料，可用以取代混凝土中的碎石或砂，拌製而成的輕質粒料混凝土，更具有耐震及節能等重要特質，極適於應用在屬於亞熱帶氣候及地震頻繁的台灣。

優泥來公司預計投資6億元，除可活化港區閒置土地，增加港區就業機會，未來亦可協同處置港灣疏浚海泥，對維護港區生態環保貢獻良多，透過優泥來公司的專業技術，可以將廢棄的污泥，轉化為具有優勢的建築粒料，這是台灣在建築材料提升的一小步，更是資源永續工程的一大步。

目前的試營運待取得台中環保局核發故固定汙染源操作許可，就可正式量產。