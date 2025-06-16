新增601個！　經濟部晚間證實：華為、中芯列出口管制黑名單

外貿協會出特殊任務 為改善貿易順差8月將首次帶團赴美採購

成立55年，以協助業者拓展對外貿易為設立宗旨的中華民國對外貿易發展協會(外貿協會)，長期以來都是對外拓銷我國產品，今年配合政府改善台美貿易順差政策，將首次出特殊任務，帶領國內32家企業赴美採購，目前正積極洽邀50家美國出口企業，於8月14日與我進口業者在達拉斯舉行美國商機日，進行一對一媒合洽談會。

新青安挨轟「嫌貧愛富」 行庫：收支比踩紅線

財政部主導8家官股銀行執行的「新版青年安心成家」（新青安）爆出有行庫嫌棄年薪150萬元、進入對保狀態的申貸戶遭銀行認定「太窮」不予核貸的爭議，其他官股銀行指出，不予核貸的理由除了收入以外，個案收支比、銀行授信排審時程等都可能成為卡關要素，呼籲民眾申貸前要多留意。

快訊／旺春輪已拖往50海浬外 如船況許可會找願意接受的卸貨港

根據印度當地媒體報導，萬海航運「旺春輪」火勢在昨(14)日火勢幾乎熄滅，只剩下濃煙和熱點，船隻開始拖往喀拉拉邦海岸線50海浬外。國內保賠業者指出，接下來船公司與保險公司會視船隻狀況，在鄰近地區尋找願意接受該船彎靠的港口，卸下船上貨櫃。

路透：台灣列華為、中芯入出口管制名單 與塔利班同級

晶片戰愈演愈烈，外媒《路透社》報導，台灣政府已將中國的華為 和中芯國際(Semiconductor Manufacturing International Corp, SMIC) 列入其出口管制名單，該名單還包括其他被禁止的組織，例如塔利班和基地組織。不過對於此項消息，經濟部並未證實。

加油注意！明起汽油價格不調整 柴油漲0.3元

台灣中油公司自明（16）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.4元。

77萬股民注意！航海王三雄除息一表看 長榮本周四起跑

航海王三雄長榮（2603）、陽明（2609）與萬海（2615）即將展開除息，合計共吸引77萬11730名股東持股，成為今年最受矚目的除息行情之一。其中，長榮以每股32.5元的高額配息、超過13%的現金殖利率領銜群雄，該公司除息秀將在本周四（19）日上演。

外資回補 台股週線連2紅籌碼穩定為最大優勢

上周五（13日）台股周線連二紅，周漲幅1.9%，上漲412.29點，平均日均量3694.54億元，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，近期國內外變數仍存，包括川普再掀關稅議題、中東局勢緊張干擾投資情緒，國內則有5月匯率走升對各產業的影響將逐漸顯現，目前指數技術面均線仍維持多頭排列，惟晶圓龍頭大廠除息行情失靈，短線上面臨高檔漲多震盪。

謝志堅：以伊開戰須關注胡塞動向 外籍航商：紅海仍存在高風險

以色列與伊朗開戰，陽明海運前董事長謝志堅認為這場戰爭應該不會拖太久，船公司比較擔心的是葉門的胡塞會不會又有攻擊商船行動；歐洲籍船公司台灣公司高階則指出，紅海依然是存在高度風險；波羅的海國際航運公會(BIMCO)則表示：「我們收到報告稱，越來越多的船東現在格外謹慎，選擇遠離紅海和波斯灣。」

英特爾美晶圓廠7月中啟動裁員 不排除有第2輪

《Oregon Live》報導，英特爾本周致員工的信中表示，該公司將從7月中旬開始裁減位於俄勒岡州（Oregon）矽林（Silicon Forest園區的晶圓廠員工，第一輪裁員將於7月底結束，但如果認為有必要，該公司可能會進行另一輪裁員。

熙特爾新能源16日掛牌上市 創新板第20家

台灣證券交易所表示，熙特爾新能源（7740）預計自下周一（16日）上市買賣，為第20家掛牌創新板上市公司。