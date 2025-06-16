快訊／台積電持平至1030　台股開盤下跌14點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（16日）以22058.57點開出，指數下跌14.38點，跌幅0.07％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1030元；鴻海（2317）下跌0.5元至156元；聯發科（2454）上漲10元至1260元；廣達（2382）下跌1.5元來到286元；長榮（2603）上漲2元至241元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌769.83點或1.79％，收在42197.79點；標準普爾500指數下跌68.29點或1.13％，收5976.97點；那斯達克指數下跌255.66點或1.3％，收在19406.83點；費城半導體指數下跌136.91點或2.61％，收5112.24點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42197.79
|▼769.83
|▼1.79%
|S&P500
|5976.97
|▼68.29
|▼1.13%
|NASDAQ
|19406.83
|▼255.66
|▼1.3%
|費城半導體指數
|5112.24
|▼136.91
|▼2.61%
資料來源：證交所
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