快訊／台積電持平至1030　台股開盤下跌14點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（16日）以22058.57點開出，指數下跌14.38點，跌幅0.07％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1030元；鴻海（2317）下跌0.5元至156元；聯發科（2454）上漲10元至1260元；廣達（2382）下跌1.5元來到286元；長榮（2603）上漲2元至241元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌769.83點或1.79％，收在42197.79點；標準普爾500指數下跌68.29點或1.13％，收5976.97點；那斯達克指數下跌255.66點或1.3％，收在19406.83點；費城半導體指數下跌136.91點或2.61％，收5112.24點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42197.79 ▼769.83 ▼1.79% S&P500 5976.97 ▼68.29 ▼1.13% NASDAQ 19406.83 ▼255.66 ▼1.3% 費城半導體指數 5112.24 ▼136.91 ▼2.61%

資料來源：證交所