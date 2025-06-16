量販三強時代終結！知名連鎖賣場退出台灣　全聯8月接手全台門市

▲全聯併購了大潤發。（圖／翻攝Google地圖）

圖文／CTWANT

台灣量販業將迎來重大變局。全聯福利中心宣布，自今年8月1日起，將全面整併旗下原大潤發的20家門市，正式改名為「大全聯」，經營超過20年的大潤發品牌，將全面退出台灣市場，也為長年「大潤發、家樂福、愛買」三強鼎立的格局畫下句點。

大潤發為法國歐尚集團（Auchan）與台灣潤泰集團於1996年合資設立，巔峰時期在台共開設24間量販門市，年營收突破400億元，與家樂福及愛買並列為台灣量販通路三大品牌。

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不過，隨著歐尚集團近年全球營運調整，已於2020年出售中國子公司高鑫零售，將包含中國大潤發在內的446家門市，以36億美元（約新台幣1000億元）出售予阿里巴巴集團，正式淡出中國市場。而台灣的大潤發也在2022年由全聯以115億元併購，經過三年整合後，即將全面完成轉型。

全聯表示，原大潤發會員仍可於7月31日前，在門市累積並使用「發幣」點數；自8月1日起，所有「發幣」將自動依1比10比例轉換為全聯「福利點」，可於全聯門市繼續使用，確保會員權益無虞。

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