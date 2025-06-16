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快訊／台股收盤下跌23.05點　台積電跌5元至1025

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（16日）開低走低，加權指數終場下跌23.05點，以22049.9點作收，跌幅0.1％，成交量2884.64億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌14.38點開出，指數開低走低，盤中最高達22094.6點，最低21936.38點，終場收在22049.9點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1025元，跌幅0.49％；鴻海（2317）下跌1.5元至155元；聯發科（2454）上漲5元至1255元；廣達（2382）下跌1.5元來到286元；長榮（2603）上漲3元至242元。

今天漲幅前5名個股為億泰（1616）上漲3.4元，漲幅9.97％；智伸科（4551）上漲9.7元，漲幅9.97％；柏承（6141）上漲1.1元，漲幅9.95％；隴華（2424）上漲8.2元，漲幅9.93％；勤誠（8210）上漲38元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為意騰-KY（7749）下跌57元，跌幅8.98％；正峰（1538）下跌2.1元，跌幅7.39％；中福（1435）下跌2.3元，跌幅6.46％；天瀚（6225）下跌0.7元，跌幅5.81％；今皓（3011）下跌0.65元，跌幅5.39％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
億泰（1616）37.5▲3.4▲9.97％
智伸科（4551）107.0▲9.7▲9.97％
柏承（6141）12.15▲1.1▲9.95％
隴華（2424）90.8▲8.2▲9.93％
勤誠（8210）421.0▲38.0▲9.92％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
意騰-KY（7749）578.0▼57.0▼8.98％
正峰（1538）26.3▼2.1▼7.39％
中福（1435）33.3▼2.3▼6.46％
天瀚（6225）11.35▼0.7▼5.81％
今皓（3011）11.4▼0.65▼5.39％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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