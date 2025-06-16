快訊／台股收盤下跌23.05點　台積電跌5元至1025

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（16日）開低走低，加權指數終場下跌23.05點，以22049.9點作收，跌幅0.1％，成交量2884.64億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌14.38點開出，指數開低走低，盤中最高達22094.6點，最低21936.38點，終場收在22049.9點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1025元，跌幅0.49％；鴻海（2317）下跌1.5元至155元；聯發科（2454）上漲5元至1255元；廣達（2382）下跌1.5元來到286元；長榮（2603）上漲3元至242元。
今天漲幅前5名個股為億泰（1616）上漲3.4元，漲幅9.97％；智伸科（4551）上漲9.7元，漲幅9.97％；柏承（6141）上漲1.1元，漲幅9.95％；隴華（2424）上漲8.2元，漲幅9.93％；勤誠（8210）上漲38元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為意騰-KY（7749）下跌57元，跌幅8.98％；正峰（1538）下跌2.1元，跌幅7.39％；中福（1435）下跌2.3元，跌幅6.46％；天瀚（6225）下跌0.7元，跌幅5.81％；今皓（3011）下跌0.65元，跌幅5.39％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|億泰（1616）
|37.5
|▲3.4
|▲9.97％
|智伸科（4551）
|107.0
|▲9.7
|▲9.97％
|柏承（6141）
|12.15
|▲1.1
|▲9.95％
|隴華（2424）
|90.8
|▲8.2
|▲9.93％
|勤誠（8210）
|421.0
|▲38.0
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|意騰-KY（7749）
|578.0
|▼57.0
|▼8.98％
|正峰（1538）
|26.3
|▼2.1
|▼7.39％
|中福（1435）
|33.3
|▼2.3
|▼6.46％
|天瀚（6225）
|11.35
|▼0.7
|▼5.81％
|今皓（3011）
|11.4
|▼0.65
|▼5.39％
資料來源：證交所
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