快訊／台股收盤下跌23.05點　台積電跌5元至1025

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（16日）開低走低，加權指數終場下跌23.05點，以22049.9點作收，跌幅0.1％，成交量2884.64億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌14.38點開出，指數開低走低，盤中最高達22094.6點，最低21936.38點，終場收在22049.9點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1025元，跌幅0.49％；鴻海（2317）下跌1.5元至155元；聯發科（2454）上漲5元至1255元；廣達（2382）下跌1.5元來到286元；長榮（2603）上漲3元至242元。

今天漲幅前5名個股為億泰（1616）上漲3.4元，漲幅9.97％；智伸科（4551）上漲9.7元，漲幅9.97％；柏承（6141）上漲1.1元，漲幅9.95％；隴華（2424）上漲8.2元，漲幅9.93％；勤誠（8210）上漲38元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為意騰-KY（7749）下跌57元，跌幅8.98％；正峰（1538）下跌2.1元，跌幅7.39％；中福（1435）下跌2.3元，跌幅6.46％；天瀚（6225）下跌0.7元，跌幅5.81％；今皓（3011）下跌0.65元，跌幅5.39％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 億泰（1616） 37.5 ▲3.4 ▲9.97％ 智伸科（4551） 107.0 ▲9.7 ▲9.97％ 柏承（6141） 12.15 ▲1.1 ▲9.95％ 隴華（2424） 90.8 ▲8.2 ▲9.93％ 勤誠（8210） 421.0 ▲38.0 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 意騰-KY（7749） 578.0 ▼57.0 ▼8.98％ 正峰（1538） 26.3 ▼2.1 ▼7.39％ 中福（1435） 33.3 ▼2.3 ▼6.46％ 天瀚（6225） 11.35 ▼0.7 ▼5.81％ 今皓（3011） 11.4 ▼0.65 ▼5.39％

資料來源：證交所