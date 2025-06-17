2025年世界競爭力排名「台灣第6」　半導體AI拉高企業效能評比

▲國發會。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

瑞士洛桑管理學院（IMD）今（17）日公布「2025年IMD世界競爭力年報」1（IMD World Competitiveness Yearbook），台灣在69個受評比國家中排名第6 名，在人口超過2000萬人的經濟體中，連續5年排名蟬聯世界第1。

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▲瑞士洛桑管理學院（IMD）競爭力排名。（圖／翻攝國發會公告，下同）

重要指標中，「經濟表現」項目2025年大幅進步16個名次，是總排名提升最主要的因素，大幅受惠於半導體、AI、高效能運算等領域推升我整體出口表現，同時，企業效能帶動我國「生產力及效率」大幅提升至全球第2名。

不過，政府效能排名第8名，與去年持平，其中「財政情勢」與「租稅政策」排名維持全球前10名水準，顯示我國在財政健全、稅制競爭力及法治環境等方面具備穩固基礎；「經商法規」排名較去年進步，「社會架構」排名呈略呈下滑。

根據國發會資料，2025年我國排名較2024年進步2名，回到2023年的水平。國發會分析，其項下中分類的「國內經濟」、「國際貿易」及「國際投資」排名均顯著進步，顯示我國整體經濟動能增強，尤其半導體、AI、高效能運算等領域推升我整體出口表現；惟，「就業」及「價格」排名則呈現下滑。

四大指標中的「企業效能」，2025年亦由2024年第6名進步至第4名。國發會分析，就中分類的「生產力與效率」、「金融」、「經營管理」、「行為態度及價值觀」的排名，皆高居全球前10名，特別是「生產力及效率」一項，排名由去年第9名大幅提升至全球第2名，為帶動我國「企業效能」指標排名推升至全球第4名的重要因素。

「企業效能」的細項指標中，我國「經理人具企業家精神」、「社會大眾信任企業經理人」及「顧客滿意度受到企業重視」排名全球第1，凸顯企業文化具創新精神、誠信經營與高度顧客導向。

此外，「企業反應快、彈性大」、「董事會有效監管公司運作」及「企業領導人有強烈社會責任感」亦高居全球第2，「股票市場市值占GDP比率」與「股票市場提供企業適當財源」等資本市場指標排名第2與第3，反映我國資本市場健全，能為企業成長提供穩固支撐。

國發會指出，IMD世界競爭力評比可視為國家整體經濟與社會體質的總體檢，政府審慎面對評比結果，並將其作為持續優化政策的重要參考。2025年是充滿挑戰的一年，面對美國關稅新政與全球供應鏈重組的不確定性，政府將賡續強化我國經濟韌性，推升國際競爭力，使我國在全球經濟變局中，穩中求進、持續突破。