前陸軍中士陳昆翰退役後　轉戰永慶房屋開啟事業第二春

▲前陸軍儀隊中士陳昆翰，退役後他選擇放下軍服，轉戰房仲產業開啟事業第二春。（圖／永慶房屋提供，以下同）

財經中心／綜合報導

「從軍中退役後，我一度迷惘，但現在我可以自信地說：走進永慶，是我最正確的選擇。」前陸軍儀隊中士陳昆翰，在軍中多年，退役後面臨人生的重要抉擇。他選擇放下軍服，轉戰房仲產業，踏入永慶房屋這個全新的領域。起初他也懷疑，沒有相關經驗的自己真的能勝任嗎？但靠著軍中訓練出來的紀律與毅力，再加上永慶房屋完善的制度與團隊支援，讓他不到兩年就站穩腳步，更朝著年收 200 萬的目標穩健前行。

軍旅養成的紀律 成為職場最大助力

陳昆翰在軍中擔任陸軍儀隊，近十年的服役期間，還恰逢建國100週年，他搭乘軍機落地全台各地的慶典表演，留下許多難忘回憶。這段軍旅生涯也讓他培養出極強的自律能力與責任感，也養成了遇事不逃避、願意面對挑戰的特質。他說：「軍中學到的是即使再困難，也不能退縮；現在到職場，我用同樣態度服務客戶。」正是這份紀律，讓他能快速適應房仲行業高變動、高競爭的環境，在無經驗的情況下仍能穩步成長。

永慶提供五萬保障與完整培訓，新人也能安心起步

剛轉職時，他最擔心的是收入不穩，但永慶提供的「新人前12個月每月5萬元收入保障」讓他安心不少。這不僅是經濟上的保障，更是對新人的一種信任與支持。他表示：「當我知道第 一年就有基本保障，就可以全心投入、學習基礎功夫，而不用每天擔心下個月的生活費在哪裡。」

除此之外，永慶的教育訓練也讓他驚訝。「一對一師徒制」讓他有學習對象與實戰指導，每週固定的線上課程，從估價、帶看、簽約到稅費法規都涵蓋完整，甚至還能跟進時事與最新市場動態。他說：「這裡不是要你一個人去闖天下，而是讓你有團隊、有制度可以依靠，真的很不一樣。」

▲永慶提倡團隊合作的精神，成交不再只是靠一個人，而是整個團隊共同努力的成果。

團隊合作勝過一人單打獨鬥

加入永慶後，陳昆翰有感於團隊合作的效率跟文化。有別於他對業務獨立作業、勾心鬥角且互相競爭的印象，永慶房屋透過科技系統共享資訊、資源整合的方式，讓他即使是業務新人，也能接觸到大量物件與買方，快速累積實戰經驗。

▲在軍中養成的紀律與使命必達的特質，成為陳昆翰挑戰房仲的最大助力。

「當我還是新人時，店內夥伴會主動跟我分享工作經驗，甚至帶著我一起談案件，這在其他行業很少見。」他坦言，在永慶的制度下，成交不再只是靠一個人苦撐，而是整個團隊共同努力的成果，也因此每一筆業績都有更高的成功機率。

軍中鍛鍊抗壓性 讓陳昆翰越挫越勇

即便有制度與團隊支援，新人階段的挫折還是少不了，陳昆翰也曾經歷一段低潮時期，但他沒有放棄。反而將每次失敗視為訓練自己的機會。「在軍中學到的是再困難的任務也要完成，到了職場，我也秉持同樣精神去面對挑戰。」

新人時期的指導師父與店長張曜靈，發現他在服務上卡關的點，引導如何「邊做邊學」才能打下紮實基礎；目前指導他的店長陳文豪也是陸軍儀隊的學長，溝通及帶領上沒有隔閡，他直言「這些都是支持我持續成長的關鍵人物，不然可能不到一年就放棄了。」

永慶就是不一樣！成交累積經驗 目標挑戰年收200萬

隨著經驗累積與成交量增加，陳昆翰的收入也大幅成長。加入永慶不到兩年，年收入翻倍成長突破百萬，未來陳昆翰期許自己在今年突破200萬年收入，逐步實現在台北買房的目標，享受靠自己掌握未來的踏實感。

▲隨著經驗累積與成交量增加，陳昆翰加入永慶不到兩年，年收入翻倍成長突破百萬。

永慶房屋2025年目標再新展10店，祭出高底薪與高獎金福利，不只業務新人享有「前12個月每月5萬」保障收入，保障期後每月薪獎3萬8000元起，依表現還能「月月晉升」加底薪升職級，領最高7萬5000元月底薪，業績獎金另計，此外，永慶房屋業務每月最高可休10天，全年最多36天有薪福利假，特休另計！歡迎有意投入房仲業、賺取高薪的求職者，上網搜尋「永慶房屋」。