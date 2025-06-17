快訊／大樂透下期1.7億　今晚5幸運兒爽中百萬

快訊／21萬股民喜迎！ 00939月配0.068元刷新高

擁有逾21萬受益人的月配息台股ETF統一台灣高息動能（00939）今（17）日公告最新一波配息，意外上調至0.068元，為掛牌來新高，預計7月1日除息，最後買進日為6月30日，7月23日入帳。

新台幣觸29.46元急煞！ 彭博曝央行十點前1動作阻升

新台幣升升不息，市場熱議央行出手穩匯痕跡，外媒《彭博社》今（17）日指出，多位知情人士透露，央行今日上午盤中要求部分銀行避免替出口商賣出美元，且「交易時間要延到10點以後」。

黃仁勳回防！ 外媒曝輝達7月首次參加中國供應鏈展覽

根據外媒路透社報導，NVIDIA將於 7 月首次參加在北京舉行的大型供應鏈博覽會。

台股ETF今8檔除息逾半達陣 00919填息1成、爆量居成交王

今（17）日有群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣AI50（00952）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、富邦臺灣優質高股息（00730）、富邦特選高股息（00900）共8檔台股ETF除息，00919配息0.72元，息值最高，今日最高來到21.86元，填息約1成多，00730、00921、00952、00934等四檔則完成填息。

麗嬰房出售上海公司股權 股價直奔漲停鎖死

麗嬰房（2911）啟動轉型計劃，昨（16）日宣布出售上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權，並已與特定投資人達成合作意向，預計交易價格將介於人民幣3.7～4.2億元（折合新台幣15.2～17.2億元），受到此一利多消息激勵，今（17）日跳空開高，直奔5.72元漲停價位，漲停委買張數670多張。

新台幣狂升！ 衝29.46元驚刷3年新高

新台幣兌美元今（18）開盤報29.51元，隨後再升6分，一度衝至29.46元，續刷3年新高。匯銀主管憂心忡忡指出，新台幣16日下午盤閃見29.4元後央行出手維持市場秩序，但今天一開盤又來到29.46元，「很怕會成為常態」。

王文洋2聲明反擊包養產子爭議 「有心人士爆料索討金錢」

台塑集團已故創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋捲入包養宋姓女大生產子案，週刊今（17）日再度爆料有劉姓女子也自稱替王文洋生下1子，但只拿到200萬元，且都是由番薯台許姓前總經理媒介；對此，王文洋委託永然律師事務所發出兩大聲明，表示劉姓女子所述諸多不實，且有心人士刻意向媒體爆料意圖索討金錢，更令王文洋深感恐懼。

「海鯤軍艦」首次浮航海試順利完成 下階段將進行潛航測試

台灣國際造船公司(2208)依「海鯤軍艦」達成海測必要的安全及品質要求條件，已於本月14 日在高雄港灣內執行航行測試，再於今(17)日執行首次浮航測試，已順利完成推進、舵翼、電力、通風、通信等各項系統首次海上動態組合測試。台船公司表示將持續依測試結果，進行各系統調校改善，賡續進行下一階段潛航測試。

美元對台幣Q2貶值3.69元 法人估航運股會有大額匯兌損失

有法人估算，今年第一季美元兌新台幣升值 0.46元，升值1.41%，第二季單季截至6月17日止美元，美元兌新台幣貶值3.69元，貶值11.12％，舉例兩家航運類股，估算第二季匯兌損失會是第一季匯兌利益金額的7~8倍。

萬海透過大陸代理行發信給客戶 要求貨物切勿瞞報、漏報與錯報

萬海航運華南-印度航線「旺春輪」發生火災事件後，昨(16)日在中國大陸透過代理行發信給客戶，要求所有客戶必須如實、正確地申報貨物。任何關於貨物的瞞報、漏報、錯報等申報不實行為，承運人有權依據雙方訂立運輸合同時的約定，向貨方收取違約金。大陸官方也發動打擊船載危險貨物謊報瞞報「百日攻堅」行動。