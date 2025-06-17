ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／大樂透下期1.7億　今晚5幸運兒爽中百萬

▲▼大樂透。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大樂透下期上看1.7億元。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導

大樂透今晚頭獎末開出，邁入連5槓，下期（6/20）預估銷售1.3~1.4億元，頭獎累積金額預估上看1.7億元。

台彩17日晚間開出第114000062期大樂透，獎號由小到大依序為13、20、21、26、31、44，特別號28

[廣告]請繼續往下閱讀...

端午加碼12組100萬部分，12組中開出5組，總中獎注數為5注，5組皆為單注中獎，尚有7組100萬獎項未開出，將於次期(6月20日)繼續加開。

 

關鍵字： 台彩大樂透大樂透開獎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

推薦閱讀

快訊／21萬股民喜迎！　00939月配0.068元刷新高

快訊／21萬股民喜迎！　00939月配0.068元刷新高

擁有逾21萬受益人的月配息台股ETF統一台灣高息動能（00939）今（17）日公告最新一波配息，意外上調至0.068元，為掛牌來新高，預計7月1日除息，最後買進日為6月30日，7月23日入帳。

2025-06-17 16:07
新台幣觸29.46元急煞！　彭博曝央行十點前1動作阻升

新台幣觸29.46元急煞！　彭博曝央行十點前1動作阻升

新台幣升升不息，市場熱議央行出手穩匯痕跡，外媒《彭博社》今（17）日指出，多位知情人士透露，央行今日上午盤中要求部分銀行避免替出口商賣出美元，且「交易時間要延到10點以後」。

2025-06-17 15:07
黃仁勳回防！　外媒曝輝達7月首次參加中國供應鏈展覽

黃仁勳回防！　外媒曝輝達7月首次參加中國供應鏈展覽

根據外媒路透社報導，NVIDIA將於 7 月首次參加在北京舉行的大型供應鏈博覽會。

2025-06-17 12:51
台股ETF今8檔除息逾半達陣　00919填息1成、爆量居成交王

台股ETF今8檔除息逾半達陣　00919填息1成、爆量居成交王

今（17）日有群益台灣精選高息（00919）、凱基台灣AI50（00952）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、富邦臺灣優質高股息（00730）、富邦特選高股息（00900）共8檔台股ETF除息，00919配息0.72元，息值最高，今日最高來到21.86元，填息約1成多，00730、00921、00952、00934等四檔則完成填息。

2025-06-17 10:11
麗嬰房出售上海公司股權　股價直奔漲停鎖死

麗嬰房出售上海公司股權　股價直奔漲停鎖死

麗嬰房（2911）啟動轉型計劃，昨（16）日宣布出售上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權，並已與特定投資人達成合作意向，預計交易價格將介於人民幣3.7～4.2億元（折合新台幣15.2～17.2億元），受到此一利多消息激勵，今（17）日跳空開高，直奔5.72元漲停價位，漲停委買張數670多張。

2025-06-17 10:54
新台幣狂升！　衝29.46元驚刷3年新高

新台幣狂升！　衝29.46元驚刷3年新高

新台幣兌美元今（18）開盤報29.51元，隨後再升6分，一度衝至29.46元，續刷3年新高。匯銀主管憂心忡忡指出，新台幣16日下午盤閃見29.4元後央行出手維持市場秩序，但今天一開盤又來到29.46元，「很怕會成為常態」。

2025-06-17 09:17
王文洋2聲明反擊包養產子爭議　「有心人士爆料索討金錢」

王文洋2聲明反擊包養產子爭議　「有心人士爆料索討金錢」

台塑集團已故創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋捲入包養宋姓女大生產子案，週刊今（17）日再度爆料有劉姓女子也自稱替王文洋生下1子，但只拿到200萬元，且都是由番薯台許姓前總經理媒介；對此，王文洋委託永然律師事務所發出兩大聲明，表示劉姓女子所述諸多不實，且有心人士刻意向媒體爆料意圖索討金錢，更令王文洋深感恐懼。

2025-06-17 10:49
「海鯤軍艦」首次浮航海試順利完成　下階段將進行潛航測試

「海鯤軍艦」首次浮航海試順利完成　下階段將進行潛航測試

台灣國際造船公司(2208)依「海鯤軍艦」達成海測必要的安全及品質要求條件，已於本月14 日在高雄港灣內執行航行測試，再於今(17)日執行首次浮航測試，已順利完成推進、舵翼、電力、通風、通信等各項系統首次海上動態組合測試。台船公司表示將持續依測試結果，進行各系統調校改善，賡續進行下一階段潛航測試。

2025-06-17 21:05
美元對台幣Q2貶值3.69元　法人估航運股會有大額匯兌損失

美元對台幣Q2貶值3.69元　法人估航運股會有大額匯兌損失

有法人估算，今年第一季美元兌新台幣升值 0.46元，升值1.41%，第二季單季截至6月17日止美元，美元兌新台幣貶值3.69元，貶值11.12％，舉例兩家航運類股，估算第二季匯兌損失會是第一季匯兌利益金額的7~8倍。

2025-06-17 20:53
萬海透過大陸代理行發信給客戶　要求貨物切勿瞞報、漏報與錯報

萬海透過大陸代理行發信給客戶　要求貨物切勿瞞報、漏報與錯報

萬海航運華南-印度航線「旺春輪」發生火災事件後，昨(16)日在中國大陸透過代理行發信給客戶，要求所有客戶必須如實、正確地申報貨物。任何關於貨物的瞞報、漏報、錯報等申報不實行為，承運人有權依據雙方訂立運輸合同時的約定，向貨方收取違約金。大陸官方也發動打擊船載危險貨物謊報瞞報「百日攻堅」行動。

2025-06-17 19:39

讀者迴響

熱門新聞

便宜的0050來了！　明恢復交易每股47.32元

量販三強時代結束！知名連鎖賣場「退出台灣」

即／威力彩12.6億獎號出爐　翻轉人生全看關鍵7碼

新台幣狂升！　衝29.46元驚刷3年新高

別只看輝達！專家喊話：「這2檔AI股」5年內報酬率爆發

王文洋2聲明反擊包養產子爭議　「有心人士爆料索討金錢」

鴻海改選內幕　財經網紅：背後沒有郭董

快訊／21萬股民喜迎！　00939月配0.068元刷新高

「這家公司」年中分紅超狂！員工「做1年領2年」

新台幣觸29.46元急煞！　彭博曝央行十點前1動作阻升

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366