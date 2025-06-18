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台北國際食品、生技製藥等五展6/25聯合展出　33國參展規模創新高

▲雲林縣將由縣長張麗善帶領，以「雲林良品必屬精品」為主打，攜手18家優質廠商參加台北國際食品展。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年台北國際食品展國內有16個縣市組團參展；圖為去年雲林縣帶領18家優質廠商參展。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的2025年「台北國際食品展」聯合「台北國際食品加工機械展」、「台灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，五展，將於本月25日起至28日在南港展覽1館及2館展出。今年吸引33國、1650家企業、使用4500個攤位，規模再創新高，展現食品產業的創新動能與國際競爭力。

展覽以「精準營養」與「綠色智慧」為核心主軸，主辦單位外貿協會期望透過此次展覽，引領業界掌握數位轉型、淨零碳排、永續包裝及健康飲食等關鍵趨勢，推動食品產業全面升級，邁向綠色經濟與國際接軌。

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亮點展區「未來食品區」，聚焦植物基、新興原料及精準營養技術，展現食品產業的前瞻創新。此外，今年首度設置南港展覽1、2館三樓展區，網羅冷凍、常溫即時料理與各地特色美食，充分展現食品產業的創新實力與文化多樣性。

展覽吸引國內外業者踴躍參與，包含美國館、日本館、加拿大館及泰國館。此外，還有來自澳洲、蒙古、莫三比克及肯亞首次參展之外商，展出各國優良的特色商品及多樣化的國際美食，而台灣在地力量同樣精采，來自16個縣市政府館也參與本展，如屏東、台南再度亮相，攜手知名企業展現本土農產與創新加工實力。

展會期間將舉辦「綠色願景獎」表彰18家優秀企業，以及6月26日的「食品創新趨勢論壇」，邀請來自德國、日本及台灣的產業專家剖析精準飲食趨勢、創新體驗與市場洞察，並安排採購洽談、導覽與買主交流活動，促進跨域合作與國際商機。

關鍵字： 國際食品生技製藥五展聯合展出33國參展

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