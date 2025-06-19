長榮除息秀今登場！10檔ETF爽領118億股利　00919成最大贏家

▲長榮除息秀19日登場，10檔ETF吃香。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
航海王長榮（2603）除息秀今（19）日登場，每股配32.5元現金，由於10檔ETF共計握有長榮3.65億股，對長榮持股比高達16.83%，總股利收入上看118.5億元，其中群益台灣精選高息（00919）因長榮除息前連續加碼，估可爽抱51.23億元股利成最大贏家。
▲10檔ETF直接握有長榮可參與除息。（圖／ETtoday製表，資料來源：各投信公司6／18官網公告）
00919連4個交易日敲進長榮3.2萬張，累計持股因此墊高至1.57億股，手中握有長榮股權7.28%，領走51.23億元股利，在10檔ETF領息總額比重超過4成以上。
元大台灣高息（0056）與元大台灣價值高息（00940）對長榮分別持有逾9,600萬股與4,600萬股，將各自進帳31億元與14.9億元。大華優利高填息30（00918）與統一台灣高息動能（00939）也有不錯斬獲，股利收入分別為9.2億與4億元。
此外，老牌ETF元大台灣50（0050）亦持有逾1,600萬股長榮，可領得5.3億元；其餘如中信台灣優選成長高股息（00934）、永豐優息存股（00907）、野村全球航運龍頭息收（00960）與富蘭克林華美台灣ESG永續高息（00961），雖持股規模相對較小，仍將同步分食這波現金大餐。
讀者迴響