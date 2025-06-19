今年前5個月中國對美出口大降、總出口量卻創新高 而船隨貨走

2025年前5個月，因美國揮舞關稅大棒、對中國商品加徵重稅，中國對美出口年減9.7%，5月單月月減34.4%，跌至288.2億美元，但中國整體出口不降反升，1-5月出口總額達14851.6億美元，年增6%，創下歷史同期新高。而船是隨著貨走的，近幾個月國內外貨櫃船公司幾位領導都曾指出，貨還在，不用悲觀。

長榮除息秀今登場！10檔ETF爽領118億股利 00919成最大贏家

航海王長榮（2603）除息秀今（19）日登場，每股配32.5元現金，由於10檔ETF共計握有長榮3.65億股，對長榮持股比高達16.83%，總股利收入上看118.5億元，其中群益台灣精選高息（00919）因長榮除息前連續加碼，估可爽抱51.23億元股利成最大贏家。

台積電「盤後鉅額」又見仙人指路高價？ 最大單5.9億元

台積電（2330）18日平盤上下震盪，最後漲0.96％、收1055元。不過盤後鉅額交易又出現溢價的「仙人指路」價格。

哈日族注意！外幣ATM提領便宜日圓 2銀行不用手續費

拿台幣換日圓匯價直直落，哈日族拚命用網銀依照銀行牌告「即期匯率」換到較便宜日圓，但如果想從外幣帳戶將這些早早換好現鈔提領出來，會被銀行收取一筆補匯差的手續費，不過想省這一筆錢，不妨善用國泰世華銀行與台新銀推出優惠措施。

星宇公布新機採購計畫 斥資1320億元購買10架空巴A350-1000

星宇航空（2646）今日重訊公告，公布下一階段的新機採購計畫及引擎，星宇將採購10架空巴A350-1000廣體客機，交際總金額不超過44.8億美元（約合新台幣1320億元），另外也將採購勞斯萊斯引擎，採購金額約為1.53億美元（約新台幣45億元）。

台達電宣布斥資21.4億 擬收購行動基因股權拓展生醫領域佈局

台達電（2308）今日宣布擬以至多美金7178萬元(約新台幣21.46億元)收購ACT Genomics Holdings Company Limited（行動基因）股權至多177,142,221股，交易成就條件包括必須取得超過90%股權。行動基因專注於提供次世代定序(Next Generation Sequencing, NGS)癌症基因檢測技術，可應用於包括癌症早期篩檢、診斷、藥物治療選擇，與治療後監控等四個階段。此次交易將助於強化台達在生物醫療領域的佈局，進入快速成長的精準醫療市場。

伊朗國銀遇駭系統掛掉 KPMG：台灣金融業小心跨國網攻

伊朗國營賽帕銀行 (Sepah Bank) 於近日遭駭客集團發動毀滅性攻擊，該銀行數位服務與系統癱瘓、線上金融服務及 ATM 全面中斷，駭客組織自稱已「徹底摧毀所有資料」，其中包含客戶存款歸零、ATM金融卡失效等。KPMG安侯企管公司今（18）日提醒，跨國網路攻擊日益頻繁，台灣金融機構未來需持續慎防類似事件發生的高可能性。

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻 6／20實施

電商搶攻618購物節下單潮折扣一波波，不過財政部關務署突然新增海外貨物通關來台認證新規定，下單報關的實名認證APP「EZ WAY易利委」確定6月20日起不再接受海外IP申請，引起喜歡網購的剁手族熱烈討論。

荷莫茲海峽附近傳出油輪因電子干擾相撞 船隻放慢船速並加強戒備

以伊衝突加劇、昨(17)日有兩艘油輪因以伊軍事行動嚴重干擾導航系統，在荷莫茲海峽附近的阿曼灣發生相撞起火事故，國內海運業者指出，目前波斯灣航線船隻都有照常航行，不過因為確實有出現電子干擾狀況，已要求船隻放緩航速，加強戒備，遇到電子干擾要加派人員值班，並請船舶管理公司提出具體可行意見。

台北國際食品、生技製藥等五展6/25聯合展出 33國參展規模創新高

由外貿協會主辦的2025年「台北國際食品展」聯合「台北國際食品加工機械展」、「台灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，五展，將於本月25日起至28日在南港展覽1館及2館展出。今年吸引33國、1650家企業、使用4500個攤位，規模再創新高，展現食品產業的創新動能與國際競爭力。