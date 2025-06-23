12強紀念銀幣每枚1600元　限量3.6萬份只准預購

▲央行12強紀念幣。（圖／翻攝央行）

記者巫彩蓮／台北報導

央行今（23）日公開「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍」紀念銀幣每枚售價1600元，委託台銀銷售採全預購制，限量3.6萬枚，每人限購1枚。

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▲12強紀念幣樣幣。（圖／翻攝台銀）

央行發行局局長鄧延達指出，這款紀念銀幣面額新台幣50元，含銀1/2英兩、成色999；正、背面主題茲說明如下：

正面：以歡慶奪冠為主題，球員高舉獎盃並歡呼勝利，刻劃我國代表隊奮戰不懈、勇奪冠軍的光榮時刻；上緣鐫「中華民國114年」，下緣鐫「第三屆世界12強棒球錦標賽」及「冠軍紀念」。

背面：以棒球運動為主題，展現球員在場上投球、打擊、接捕動作中所蘊含的力與美及拚搏精神；上緣鐫「GLOBAL CHAMPIONS PREMIER 12」，圖中鐫「50圓」、「1/2 oz」、「2024.11.24」及「Ag 999」。

鄧延達指出，12強紀念銀幣提供民眾「網路」及「臨櫃」兩種預購方式，並自本（6）月23日起於台銀官網設置「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣網路申購系統」，預購期間自6月23日上午10時起至7月2日23時59分59秒止；該期間欲臨櫃預購的民眾，請於營業時間內前往臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）辦理預購登記。預購截止後，將不再開放臨櫃購買。

預購總量如超過上限，將於7月3日進行電腦抽籤，並於當日18時前公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至7月11日15時30分止；逾期未繳款者，視同放棄。完成繳款者，預計本年11月份可至預購時選定的台灣銀行分行領取紀念幣，確定領幣日期將由央行另行公布。