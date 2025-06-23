ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

12強紀念銀幣每枚1600元　限量3.6萬份只准預購

▲▼央行12強紀念幣。（圖／翻攝央行直播）

▲央行12強紀念幣。（圖／翻攝央行）

記者巫彩蓮／台北報導

央行今（23）日公開「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍」紀念銀幣每枚售價1600元，委託台銀銷售採全預購制，限量3.6萬枚，每人限購1枚。

▲▼12強紀念幣樣幣。（圖／翻攝台銀）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲12強紀念幣樣幣。（圖／翻攝台銀）

央行發行局局長鄧延達指出，這款紀念銀幣面額新台幣50元，含銀1/2英兩、成色999；正、背面主題茲說明如下：

正面：以歡慶奪冠為主題，球員高舉獎盃並歡呼勝利，刻劃我國代表隊奮戰不懈、勇奪冠軍的光榮時刻；上緣鐫「中華民國114年」，下緣鐫「第三屆世界12強棒球錦標賽」及「冠軍紀念」。

背面：以棒球運動為主題，展現球員在場上投球、打擊、接捕動作中所蘊含的力與美及拚搏精神；上緣鐫「GLOBAL CHAMPIONS PREMIER 12」，圖中鐫「50圓」、「1/2 oz」、「2024.11.24」及「Ag 999」。

鄧延達指出，12強紀念銀幣提供民眾「網路」及「臨櫃」兩種預購方式，並自本（6）月23日起於台銀官網設置「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣網路申購系統」，預購期間自6月23日上午10時起至7月2日23時59分59秒止；該期間欲臨櫃預購的民眾，請於營業時間內前往臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）辦理預購登記。預購截止後，將不再開放臨櫃購買。

預購總量如超過上限，將於7月3日進行電腦抽籤，並於當日18時前公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至7月11日15時30分止；逾期未繳款者，視同放棄。完成繳款者，預計本年11月份可至預購時選定的台灣銀行分行領取紀念幣，確定領幣日期將由央行另行公布。

關鍵字： 央行台銀12強棒球紀念銀幣2024

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【當E人相遇時】跳功夫舞看路人反應！他們一秒默契跟上XD

推薦閱讀

以伊衝突荷姆茲海峽緊張　經長：原油推估模式看到每桶140美元

以伊衝突荷姆茲海峽緊張　經長：原油推估模式看到每桶140美元

美軍轟炸伊朗核子設施後，市場預期伊朗將關閉荷姆茲海峽做為報復，經濟部長郭智輝今（23）日表示，台灣進口原油與天然氣，須經過荷姆茲海峽的比例低於2成，若遭封鎖，輪船被迫繞道而行，將拉長到貨期，油價「當然會漲」目前經濟部試算模式「每桶140美元也也有推估」。

2025-06-23 11:04
12強紀念銀幣每枚1600元　限量3.6萬份只准預購

12強紀念銀幣每枚1600元　限量3.6萬份只准預購

央行今（23）日公開「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍」紀念銀幣每枚售價1600元，委託台銀銷售採全預購制，限量3.6萬枚，每人限購1枚。

2025-06-23 10:26
以伊衝突日圓現鈔「0.2055」甜甜價　10萬台幣多換6萬日圓

以伊衝突日圓現鈔「0.2055」甜甜價　10萬台幣多換6萬日圓

美國轟炸伊朗後國際衝突升溫，台銀日圓現鈔賣出價今（23）日掛牌連續9盤掛「0.2055」甜甜價，持續逼近去年7月11日寫下的0.2046史上最甜價，若以10萬台幣買日圓現鈔估算，今日換匯將比今年4月22日多換逾6萬日圓。

2025-06-23 09:41
以伊衝突股匯雙殺　新台幣重貶2.05角收29.734元

以伊衝突股匯雙殺　新台幣重貶2.05角收29.734元

以伊衝突引爆股匯雙殺，台股今（23）日重跌31.72點收21732.02點，痛失2萬2大關，新台幣兌美元重貶2.05角收29.734元，成交金額14.32億美元。

2025-06-23 16:38
金融市場動盪　滙豐銀行：下半年全球股票可偏高比重配置

金融市場動盪　滙豐銀行：下半年全球股票可偏高比重配置

面對全球貿易的不確定性，滙豐銀行建議投資人透過全球多元資產配置、主動型管理、投資優質資產和結構成長主題，以建構具韌性的投資組合。展望2025年下半年，滙豐建議可對全球股票資產持溫和偏高的比重配置，當中對美國、中國、印度、新加坡和阿聯酋股票持略為溫和偏高的比重配置，美國和中國股市將可望受益於人工智慧普及應用和商業化的結構成長機會。

2025-06-23 16:17
熱爆「高溫假」爭全放　勞長：坐辦公室放假很奇怪

熱爆「高溫假」爭全放　勞長：坐辦公室放假很奇怪

天氣愈來愈熱，勞動部對「高溫假」的規劃受到關注，勞動部長洪申翰今（23）日指出，現階段還是採取分眾保護勞工的措施，因為不同職類的勞工，面臨暴露在高溫的差異蠻大，「坐辦公室的職員放高溫假有點怪」他認為要看地區、時段調整，「全面性高溫假」仍須討論。

2025-06-23 15:46
抄底油價且慢！00673R投資人暴增3成　法人：先投反分割避免風險

抄底油價且慢！00673R投資人暴增3成　法人：先投反分割避免風險

近期因中東局勢升溫，伊朗可能封鎖荷姆茲海峽，衝擊全球近兩成原油運輸，導致油價劇烈波動。市場投資情緒轉強，不少人趁跌進場抄底，反向ETF「期元大S&P原油反1（00673R）」近兩週投資人數激增三成，從原本5655人一口氣增加1萬139人。

2025-06-23 15:11
新新併明年6月完成子公司整併　台新金老總：調體質像「吃中藥」

新新併明年6月完成子公司整併　台新金老總：調體質像「吃中藥」

台新金（2887）於今（23）日召開股東常會，會中通過2024年度盈餘分派案，接下來將新光金（2888）合併，外界關注新光人壽虧損問題如何因應？台新金總經理林維俊指出，台灣壽險業資產幣別錯配是整體產業的問題，新壽擁有62年歷史，需要慢慢地調整體質，就像「吃中藥」一樣，國際政經環境瞬息萬變，台新會密切觀察、謹慎小心。

2025-06-23 15:01
700萬人注意！綜所稅9地雷一文看　報錯6／30前重傳都有救

700萬人注意！綜所稅9地雷一文看　報錯6／30前重傳都有救

113年度綜合所得稅申報期限到下周一（6 月 30 日）截止，今年有近700萬人需要完成申報。財政部在最後一周報稅期提醒9大報稅地雷，呼籲還沒報稅、已完成申報的納稅義務人多多確認，6月30日前重傳正確申報資料，即可避免報錯遭補稅處罰。

2025-06-23 14:59
Wolfspeed聲請破產　與瑞薩達成重整協議「吞500億損失」

Wolfspeed聲請破產　與瑞薩達成重整協議「吞500億損失」

美國碳化矽（SiC）晶圓大廠Wolfspeed因財務壓力沉重，傳出將依美國破產法第11章申請破產重整。日系半導體大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）今（23日）宣布，已與Wolfspeed及其主要債權人簽署重整支持協議，預估將因此認列約2,500億日圓（折合新台幣約506億元）損失。

2025-06-23 14:47

讀者迴響

熱門新聞

700萬人注意！綜所稅9地雷一文看　報錯6／30前重傳都有救

12強紀念銀幣每枚1600元　限量3.6萬份只准預購

以伊衝突日圓現鈔「0.2055」甜甜價　10萬台幣多換6萬日圓

熱爆「高溫假」爭全放　勞長：坐辦公室放假很奇怪

以伊衝突台股重挫逾460點　台積電大跌35元至1020

伊朗議會批准封鎖荷姆茲海峽　法人估衝擊最大航空、其次貨櫃船運

DIY「億元得主面相面具」買18張威力彩！老闆娘笑翻

中藥公司股價飆漲48630％　市值一度超越美超微

金控創辦五家族　啟動世代接班

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366