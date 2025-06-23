金融市場動盪　滙豐銀行：下半年全球股票可偏高比重配置

▲滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華(左)和滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲。

記者巫彩蓮／台北報導

面對全球貿易的不確定性，滙豐銀行建議投資人透過全球多元資產配置、主動型管理、投資優質資產和結構成長主題，以建構具韌性的投資組合。展望2025年下半年，滙豐建議可對全球股票資產持溫和偏高的比重配置，當中對美國、中國、印度、新加坡和阿聯酋股票持略為溫和偏高的比重配置，美國和中國股市將可望受益於人工智慧普及應用和商業化的結構成長機會。

在債券方面，滙豐建議對英國國債和歐洲投資等級債券持溫和偏高的比重配置，對美國國債和美國企業債券持中性觀點。透過對黃金和避險基金持略為溫和偏高比重配置、偏好優質債券、以及策略配置於基礎設施，以緩減對等關稅和美國政府債務問題的尾部風險。滙豐銀行對美元持中性觀點，並專注於以避險基金和波幅策略對沖貨幣的雙向波動

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滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出：「政策的不確定性挑戰『美國例外論』的論述，並增加對美元的壓力。但我們預計穩健的企業獲利、企業減稅法案、聯準會降息、再工業化和去監管政策將支持美國股市改善表現。我們預計美國經濟不會陷入衰退或停滯性通膨，但預計關稅提高將使美國GDP成長放緩至2025年的1.6%和2026年的1.3%。在人工智慧投資熱潮推動下，穩健獲利成長以及下半年更有利於市場的政策重點，支持我們對美國和全球股票的溫和偏高比重配置。」

滙豐銀行2025年第三季四大優先投資策略：

1. 透過更多元化地區及行業持倉重建股票配置：更廣泛配置不同領域的股票有助擴大機會，同時有助緩減市場不穩定所帶來反覆波動的影響，眾多具吸引力的投資機會遍佈全球各個地區和行業。

2. 掌握人工智慧應用及商業化趨勢中擴展全球的機會：人工智慧推動的創新在各個產業全速推進，我們的焦點正從產業上游的晶片和科技硬體，轉向中下游的軟體和採用人工智慧的企業，這些企業受惠於人工智慧的快速普及和商業化。

3. 透過另類投資、多元資產及波幅策略降低貨幣及投資組合風險：多元資產策略可以減輕動盪市場中投資組合的波動性。另類投資和波幅策略可以在股票、債券和貨幣市場為投資組合提供保護以抵禦下跌風險。

4. 發掘亞洲本土韌性及結構成長機會：於全球貿易的不明朗環境中，亞洲區內由內需驅動的市場帶來吸引人的分散投資及結構成長機會，特別是我們增持的中國、印度和新加坡等市場。

