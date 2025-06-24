陳其邁震怒！經部火速撤照　廢止高雄大樹和山光電許可

▲高雄大樹光電板「吃掉山林」，居民憂滅村危機，高雄市長陳其邁令停工徹查 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者高兆麟／台北報導

高雄大樹區和山光電太陽能系統發電設施違規在不可開發區施工釀水土流朱爭議，高雄市長陳其邁公開表達震怒並呼籲經濟部能源署撤銷籌設和施工許可。經濟部今（24）日指出，已對該業者撤銷太陽光電系統許可執照。

經濟部指出，為建立光電友善環境，建構統一審查標準，加速審查速度，並防止業者投機行事，已跨部會建立資訊透明專區及與地方政府合作光電跨域廉政合作平台，透過跨部會合作解決通案性議題，解決光電業者申設疑義，並針對違法光電業者即時給予當頭棒喝警惕業者勿存僥倖心態，以維護在地居民生活品質。

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經濟部表示為健全整體光電設置環境，使光電有序且順暢推動，已建構「太陽光電資訊透明專區」將資訊透明化，並邀集臺灣高等檢察署、農業部及各部會次長、副首長層級密集召開「通案性」會議，針對申設程序遭遇之通案性議題研商解方，協助業者落實法遵。

近日高雄大樹和山太陽光電廠不當興設作法，經濟部指業者違法在未核准區域進行光電施工部分裁罰150萬元，另本案因地表裸露與水土流失違反水保法，未落實水土保持計畫被廢除計畫案水保工程許可，能源署亦將依法廢止光電許可，絕不允許一絲一毫違規，也杜絕業者投機取巧之心態。

最後經濟部表示，持續打造透明、信任、共融的淨零永續友善環境，並且杜絕業者僥倖心態，中央橫向跨部會合作與地方縱向同心協力，攜手推動我國永續的能源未來。