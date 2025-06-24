快訊／006208不忍了！宣布「分拆條款」大降手續費　對抗0050

▲台股投資示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者巫彩蓮／台北報導

難敵元大台灣50（0050）分割小資族搶進買氣，對同屬市值型ETF富邦台50（006208）帶來強大壓力，受益人數逾70萬的006208今（24）日宣布獲准調降經理費及保管費外，也宣布未來不排除跟進進行分割。

以006208今日收盤股價111.45元，分割後不得低於初次上市掛牌價30元，市場推估，以今日收盤價推估僅能1拆3。

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富邦投信指出，獲准調降經理費及保管費，其現行經理費、保管費各為0.15%、0.035%，未來採用隨規模遞減的費率架構。

006208根據富邦投信官網資料，006208目前規模高達2361.61億元，為台股ETF規模第5大，目前經理費為0.15%、保管費為0.035%，未來將依基金規模分級計算，最低調降至0.05%（經理費）、 0.025%（保管費），最高也不超過目前水準。

富邦台50此次費用調整，改採級距式，經理費從0.05%至0.15%不等，保管費從0.025%至0.03%。依6月13日規模2,329億元計算，經理費為1,000億元先調整為0.15%，再針對規模逾1,000億元至5,000億元部分（即2,329億元-1,000億元=1,329億元）調整至0.10%，兩者加權計算後約為0.1215%。

富邦台50也獲准增列「基金分割、反分割」條文，此舉亦被視為未來執行分割預留伏筆，將為下半年台股市值型ETF大戰增添柴火。

0050恢復首交易價格每股47.16元推算，買100股也才4716元，堪稱小資族首選，帶動0050在恢復交易首3個交易日，每日成交零股數爆增，分別是801萬、742萬、440萬，也帶動股東人數（受益人數）飆高至121萬3299人，刷新高，比起暫停交易前人數，一下子跳增快10%。

由於今年初市場籠罩在高股息配息縮水氛圍中，市場買氣從高股息ETF轉向市值型ETF，也推升006208單周戶數成長帶來驚人成績，006208今年首周人數才60.8萬人，至4月25日來到72.89萬人，創下史上新高， 豈料自此連八降，至20日數降到70萬6140人。