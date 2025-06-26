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福懋油股東會今登場　經營權戰「五五波」聚焦公司治理

▲福懋油脂位於大肚區工廠。（圖／翻攝google map）

▲福懋油脂位於大肚區工廠。（圖／翻攝google map）

記者陳瑩欣／台北報導

41年老牌黃豆油大廠福懋油（1225）今（26）日召開股東會，不過會前爆發原始股東許家與新一代大股東吳金泉人馬經營權糾紛，由於雙方股權實力呈現「五五波」，股東會前福懋油股東群盛發公開聲明，痛批吳金泉派打算毫無理由強行解任代表原始創辦人家族的兩席董事，專家認為，此舉對公司治理將有影響，值得金管會注意。

▲▼ 。（圖／讀者提供）

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▲福懋油股東聲明。（圖／讀者提供）

類似爭端去年在老牌紡織廠中福國際（1435）現在經營者解除原來的經營者所推派的代表解任董事跟獨董也可看見，公司治理權威、中華獨立董事協會理事長駱秉寬指出，類似案件應該由金管會出面調停，並以捍衛公司治理為前提處置。

中福去年召開股東臨時會暨全面改選董事，卻出現以股東指派代表人身份出席的一位律師，不理會投保中心兩次「不符合公司法」異議，違背證券交易法及公司法規定，提出臨時動議要求剝奪當選董事的創辦人家族成員暨前董事長黃立中、以及二位獨立董事楊智閔、江嘉芸接觸公司財務、業務資料等基本董事權利。投資界認為，類似情節也將復刻於福懋油股東會上。

駱秉寬指出，公司法當初的立法原意就是要讓少數股東能夠推派董事跟獨立董事，來監督經營者，如果任意被多數的大股東解任的話，那這樣的立法原意完全就不存在了。

駱秉寬指出，在股權分散下，股東會董事改選更要注意手握51%股權的大股東吞下公司100%經營權的爭議。

關鍵字： 公司治理股東會福懋油金管會糾紛

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