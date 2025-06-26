本土OTT第1槍！　愛爾達下半年月租漲近2成

▲圖為2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽，當時愛爾達轉播也獲得青睞。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／台北報導

運動迷注意！賽事轉播平台龍頭愛爾達科技-創（8474）董事長陳怡君向外宣布，今年下半年起將調高旗下OTT「ELTA.tv」平均月費，由現行166元起調高至199元，漲幅近兩成，開下國內OTT TV業者漲價第一槍。

陳怡君26日參加台灣證券交易舉辦創新板法人說明會，她強調，從2025年下半年起，新加入方案平均月費將從166元調整199元。這不只是價格的變化，而是升級國際三大賽事內容與觀看體驗的起點。每天只要多花1元，就能完整享受WBC經典戰役、FIFA世界對決與亞運榮耀瞬間，一起站上全球體育的第一排。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對2025上半年營運概況，愛爾達維持「淡季不淡、旺季很旺」經營策略，歸功於運動轉播收視熱潮，1-5月的累計營業收入高達4.32億元，較去年同期之3.53億元，增加22.38%。愛爾達引進美國職棒MLB台灣區轉播總代理，收視再創新高，主打十大運動賽事效果受好評，並持續投資更多運動科技轉播。

另外，愛爾達因應2026年國際運動轉播大年到來，除已提早取得2026世界棒球經典賽外，更在今日宣布取得2026 FIFA世界盃足球賽、2026愛知-名古屋亞運，共三大旗艦賽事轉播總代理，預計看好在2026年挹注相當大的營收動能。

陳怡君表示：「自2010年起，愛爾達與足球轉播結下不解之緣，至今轉播頂級賽事超過數萬小時，已成為台灣持續耕耘足球轉播的領導品牌。本屆世足因應規模擴編，愛爾達除推出最棒的解說團隊外，也將導入娛樂性的科技轉播，提供用戶最棒的沉浸式收視體驗。」



展望2025年下半年與2026全年，愛爾達除了秉持以往精神，與主要合作夥伴中華電信攜手繼續深耕體育賽事轉播，並持續引進各類國際賽事，以及推廣國內基層賽事之外。更因應運動部成立，運動商機無限，體育為重點發展產業。AI創新與運動科技提升賽事觀賞體驗，AI技術的應用提高營運效率並降低成本，OTT成長趨勢明確，數位內容消費加速。

同時，在持續擴大300萬粉絲的基礎上，轉換為電商商機，打造「內容、社群、電商」的完整生態系統，同時也呼應近年愛爾達規劃「全年無休、無淡季」的標準賽事規劃策略，藉此帶動產業動能，再度成功構建一套完整的長期營運模式，瞄準2026年另外一個運動轉播大年的到來。