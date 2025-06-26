輝達股東會釋利多　黃仁勳：AI、機器人帶來數兆美元商機

▲輝達(NVIDIA)共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）本週三（19日）股價強勢走揚，盤中大漲4%，突破年初以來的歷史高點，重返市值競逐戰的巔峰，與微軟、蘋果並列全球市值三強。外界分析，輝達在歷經中美科技角力與市場信心波動後，成功重建投資人信任，迎來強勁反彈。

根據外媒《金融時報》（Financial Times）報導，輝達執行長黃仁勳在週三舉行的年度股東會上釋出強烈成長訊號，預期未來十年AI與機器人技術將帶來「數兆美元的機會」，並表示：「我們正站在AI基礎建設爆發性成長的起點，全球對主權級AI的需求正快速增加。」

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輝達年初曾因中國AI新創DeepSeek技術突破，市場擔憂其在AI基礎建設領域的領先地位遭動搖，導致市值一度蒸發近6,000億美元。此外，美國政府針對中國祭出出口管制，限制輝達特製H20 AI晶片輸出，也使輝達失去對潛在達5百億美元的中國市場掌控權。為此，輝達正考慮重新設計新一代Blackwell晶片，以符合出口規範，維持中國市場布局。

儘管面臨外部壓力，輝達依然獲得投資圈青睞。市場研究機構Futurum Group執行長Daniel Newman指出，輝達的技術發展速度無人能敵，即便雲端巨頭如微軟、亞馬遜嘗試自行打造AI基礎架構，目前市場上「最頂尖的技術堆疊仍然是輝達」。

即便競爭對手如超微（AMD）積極搶攻AI晶片市佔，Newman認為：「若未來四年市場規模達4,000億美元，誰搶誰其實就沒那麼重要了。」

輝達也對未來發展訂下清晰藍圖，黃仁勳承諾將維持AI晶片每年更新的節奏，繼Blackwell架構後，下一代系統Vera Rubin已在規劃中。現階段Blackwell已吸引包括沙烏地阿拉伯、阿聯酋等主權級基礎建設訂單，需求強勁。

TechInsights副總裁G Dan Hutcheson分析，輝達正在搭上半導體產業全面復甦的浪潮，在中美貿易衝突與中國技術競爭影響逐步淡化後，「輝達過去一段時間確實被過度拋售，現在是市場重新定價的時候了。」