獨／全球業績No1！好市多高層飛台中催生3號店　「這4處」覓地

▲台中南屯好市多業績是全球第一，堪稱世界店王，美國總部急著想蓋第三店，但苦無適合地點，連美國總部高層都飛來台灣覓地。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

近期台中百貨零售業消息頻傳，先是發生氣爆的新光三越可能趕在11月復業，現又傳出台中確定開第三家美式賣場好市多(Costco)，且地點落腳海線。但《ETtoday東森新媒體》獨家掌握消息，由於台中北屯店以及南屯店業績實在太好，美國總部急欲在台中開設第三家分店，已經親自飛抵台中看地，但地點並非侷限於海線，還包括烏日、龍井、大雅、沙鹿等地區都有可能。

對此，好市多外部公關表示，展店計畫一直以來都是好市多的目標，也持續尋找合適的地點做展店評估，持續提供會員更優質的服務及消費環境是好市多的宗旨，同時在尋闢店址及開發上，全力配合政府各機關單位依法辦理；若好市多有任何服務上的調整，會在第一時間通知會員與媒體同仁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中人消費驚人，南屯店業績制霸全球800多家分店，連北屯店業績也在全球前十名。（圖／記者游瓊華攝）



根據好市多評估，台中南屯店是「世界店王」、北台中店則名列全球前十大最賺錢分店，公司非常有意願在台中投資第三個賣場，但目前投資計畫跟地點都在評估中，市府則透露會積極協助評估合適場址。

去年台中市長盧秀燕就曾經透露，好市多將在台中海線開設第3間分店，引發各界熱烈討論究竟花落誰家？好市多當時強調，每一縣市都有展店計畫，但最大挑戰在土地取得，由於第三家店要設置加油站，因此土地面積要「8000坪以上，租期至少20年」。

據了解，好市多第三家展店將朝大面積、附設加油站方向推動，首要考量是不能影響當地交通，而且要符合土地使用分區規定。另外，設立地點需考量人口數、腹地與臨近高速公路等便利性等因素，相關規劃還需通過美國總部，一切尚未定案。

只是台中唯二兩家分店業績實在太好，美國總部實在等不及，今年已經低調來台覓地，據了解，除了外界盛傳的龍井之外，高層人士還到烏日、大雅以及沙鹿等地區察看，原本也計畫在水湳經貿園區找地，無奈價格實在太高，只能作罷！