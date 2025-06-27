金融除息好兆頭！股王新產填息近3成　4家金控下周接棒

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
金融股王新產（2850）於今（27）日除息，每股配發7.15元，除息參考價為95.85元，大盤維持高檔震盪，新產最高來到97.8元，填息幅度27%，不過市場更關注下周一起４家大型金接棒除權息的表現。
新產2025年第一季稅後淨利7.12億元，較2024年同期略微下滑，每股稅後純益（EPS）2.25元，單季營業利益8.78億元，其中保險本業獲利占比約8成，投資收益貢獻1.89億元，約占2成，公司已逐步調整海外投資部位，以降低匯率與市場波動風險。
截至第一季，新產銀行存款降至144.69億元，2024年底是151.74億元；有價證券部位由2024年180.86億元，提高為194.52億元；海外投資金額由2024年底46.05億元，降至2025年第一季43.77億元。
下周四家大型金控將陸續除權息，下周一（30日）為國泰金（2882）、凱基金（2883），國泰金將除息3.5元，以今（27）日66.7元平盤價計算，潛在股息殖利率為5.25%；凱基金除息0.85元，以今日平盤價計算16.4元計算，潛在股息殖利率5.18%。
富邦金（2881）、元大金（2885）緊接著在下周二（1日）除息，富邦金配息4.25元，以今日86.1元平盤價計算，潛在股息殖利率為4.93%；元大金配息1.55元，以今日平盤價33.85元計算，潛在股息殖利率4.58%。
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