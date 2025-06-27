威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

▲彩券行、非中獎彩券行此為示意圖。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

已連續34期摃龜的威力彩頭獎昨（26）日晚間終於開出，根據台彩公司表示，頭獎得主是「第二區包牌」，最終一舉抱走1個頭獎和7個貳獎，總中獎金額為17.53億元。

台彩公司指出，威力彩頭獎17.38億元是由臺中市西區民生路511號1樓（期期發彩券行）開出，由一人獨得，根據系統資料顯示其買法為第一區6個號碼部分自選、部分電選，第二區包牌8個號碼，共花費800元，結果幸運獲得頭獎。另外也囊括了7注貳獎（每注獎金214萬元）。

